11ª rodada: tem jogo hoje pelo Brasileirão Série A 2023?

Confira os confrontos da próxima rodada do Brasileirão e os horários

Com a data FIFA, o Campeonato Brasileiro da Série A será paralisado por uma semana. A medida foi tomada pela CBF no início da temporada para evitar desfalques aos clubes que tem jogadores convocados por suas seleções. Saiba se tem jogo hoje pelo Brasileirão e a programação completa.

Saiba se vai ter jogo jogo na Globo hoje, quarta-feira

Tem jogo hoje pelo Brasileirão na quarta-feira?

Não tem jogo pelo Brasileirão Série A nesta quarta-feira, 14 de junho. O campeonato só retorna daqui uma semana, com todos os 20 clubes em dez jogos por dias e horários alternados.

Por ordem da FIFA, as seleções ao redor do mundo entram em campo para disputarem amistosos, torneios e Eliminatórias de competições no mês de junho por duas semanas. Para manter a igualdade à todos os clubes, a CBF determina que a Série A seja paralisada na data FIFA.

O Flamengo, Palmeiras, Santos e o Corinthians são os times com mais jogadores convocados este mês. Os amistosos terminam no dia 20 de junho, ou seja, os jogadores estarão disponíveis no dia seguinte.

Próxima rodada do Brasileirão é dia 21 de junho

A próxima rodada do Brasileirão é a 11ª, com início na quarta-feira, 21 de junho.

QUARTA-FEIRA, 21/06:

São Paulo x Athletico PR

Estádio do Morumbi às 19h

Cruzeiro x Fortaleza

Estádio do Mineirão às 19h

Santos x Corinthians

Estádio Vila Belmiro às 20h

Fluminense x Atlético MG

Estádio do Maracanã às 21h30

Bahia x Palmeiras

Arena Fonte Nova às 21h30

QUINTA-FEIRA, 22/06:

Grêmio x América MG

Arena do Grêmio às 19h

Cuiabá x Botafogo

Arena Pantanal às 20h

Coritiba x Internacional

Estádio Couto Pereira às 20h

Vasco x Goiás

Estádio São Januário às 20h

RB Bragantino x Flamengo

Estádio Nabi Abi Chedi às 21h30

Saiba quando volta o Brasileirão Série B 2023

Quem lidera o Brasileirão 2023?

O Botafogo é o líder do Brasileirão com 24 pontos após dez rodadas no primeiro turno. O Glorioso mantém dois pontos de vantagem sob o Palmeiras, atual campeão brasileiro e segundo colocado na tabela.

O Flamengo, Atlético Mineiro e o Fluminense também são favoritos ao título. Na parte de baixo, Goiás América Mineiro, Vasco e o Corotiba correm contra o tempo para retomarem os caminhos à vitória e escaparem da zona de rebaixamento.

1 Botafogo - 24 pontos

2 Palmeiras - 22 pontos

3 Flamengo - 19 pontos

4 Atlético MG - 18 pontos

5 Fluminense - 17 pontos

6 Grêmio - 17 pontos

7 Athletico PR - 16 pontos

8 São Paulo - 15 pontos

9 Cruzeiro - 14 pontos

10 Internacional - 14 pontos

11 Fortaleza - 14 pontos

12 RB Bragantino - 14 pontos

13 Santos - 13 pontos

14 Cuiabá - 12 pontos

15 Bahia - 9 pontos

16 Corinthians - 9 pontos

17 Goiás - 8 pontos

18 América MG - 8 pontos

19 Vasco - 6 pontos

20 Coritiba - 4 pontos

