Próximo jogo do Flamengo na Libertadores: data e horário

Em disputa pelo título internacional, o próximo jogo do Flamengo na Libertadores será diante do Palmeiras na final do torneio. O Rubro-negro pode chegar ao seu terceiro caneco na competição, mas para isso precisa derrotar a equipe Alviverde, os atuais campeões. Veja abaixo quando será o confronto, local e data da partida.

Próximo jogo do Flamengo na Libertadores será 27 de novembro

A data do próximo jogo do Flamengo na Libertadores já está definida: 27 de novembro de 2021. Neste dia, o clube realiza a decisão do torneio internacional em duelo diante da equipe brasileira do Palmeiras. Será a primeira vez na história da competição que os dois clubes se enfrentam na grande final.

O Rubro-negro chega a decisão pela terceira vez, logo depois de eliminar o Barcelona de Guayaquil na semifinal. Nas outras duas oportunidades em que chegou na final, em 1981 e 2019, o clube carioca venceu. Por outro lado, o Verdão chega a sua quinta disputa de título. Venceu em 1999 e 2020, mas perdeu em 1961, 1968 e 2000.

Qual o horário da final da Libertadores?

A Conmebol ainda não divulgou o horário da final da Libertadores, o próximo jogo do Flamengo na competição. No entanto, o local já está definido pela entidade e a decisão entre o clube carioca e o paulista será no Estádio Centenário, na capital do Uruguai, Montevidéu.

O histórico campo, construído para a primeira Copa do Mundo de Futebol em 1930, será palco da final da Libertadores pela 21ª vez entre jogos de ida, volta e o terceiro jogo da final, como ocorria no antigo formato. Desde que a final passou a ser em duelo único, as partidas ocorreram no Estádio de Lima, no Peru, e no Maracanã.

Flamengo tem desfalques para a final da Libertadores?

Até então, o Flamengo tem apenas um desfalque confirmado para seu próximo jogo na Libertadores, no dia 27 de novembro. O Rubro-negro não poderá contar com a zagueiro Léo Pereira, expulso no primeiro duelo da semifinal, diante do Barcelona de Guayaquil.

Isso porque, a Conmebol julgou o caso e o defensor pegou duas partidas de suspensão. A primeira foi cumprida no confronto de volta da semifinal. No entanto, o segundo jogo será a decisão diante do Palmeiras e, por isso, o zagueiro é desfalque certo. Além da punição, a expulsão rendeu uma multa de US$ 4 mil ao clube e jogador.

Com pouco mais de um mês até o próximo jogo na Libertadores, o Flamengo agora trabalha na recuperação de alguns atletas afastados pelo Departamento Médico para tratamento de lesões.

O atacante Bruno Henrique trata de dores na coxa esquerda, enquanto o zagueiro David Luiz tem problemas na direita. Por fim, Arrascaeta também machucou a coxa, mas em partida pelo Uruguai e deve retornar nos próximos dias ao campo.