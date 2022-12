Próximo jogo do Flamengo: saiba quando vai ser a estreia em 2023

Saiba quando será a estreia do Flamengo na temporada 2023 sob o comando do técnico Vitor Pereira

Em 2022, o Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Para o próximo ano, espera repetir o sucesso dentro de campo para levantar o máximo de troféus possíveis. O primeiro compromisso em 2023 é o Campeonato Carioca. Saiba quando e qual é o próximo jogo do Flamengo e quais são os desafios.

Próximo jogo do Flamengo vai ser no Campeonato Carioca

O primeiro jogo do Flamengo na próxima temporada será no domingo, 15 de janeiro de 2023, contra a Portuguesa, na primeira rodada do Campeonato Carioca. É importante ressaltar que o calendário da FERJ pode sofrer alteração.

O Campeonato Estadual é o primeiro compromisso do Flamengo da temporada. As datas e horários do Carioca 2023 foram divulgadas pela FERJ no site oficial.

Na tabela divulgada, inclusive, há um indicativo de que o Flamengo pode entrar em campo no dia 12 de janeiro, contra o Audax, em partida antecipada pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Porém, ainda não foi confirmado.

Confira os detalhes do próximo jogo do Flamengo.

FLAMENGO X PORTUGUESA RJ (Primeira rodada do Campeonato Carioca)

Domingo, 15/01 com horário a definir

Estádio do Maracanã

Calendário do Flamengo em 2023

O próximo ano será agitado para o Flamengo no quesito competições nacionais e internacionais.

No mês de janeiro, o Campeonato Carioca é o primeiro desafio. No ano passado, perdeu para o Fluminense na Taça Guanabara, assim como na fase final da competição. Em 28 de janeiro, o elenco carioca vai jogar a Supercopa do Brasil com o Palmeiras, campeão brasileiro.

Em fevereiro, tem pela frente o Carioca, a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes da FIFA, marcado para 1º de fevereiro até o dia 13 do mesmo mês. O elenco pode jogar contra o Real Madrid na final, com sede no Marrocos.

O Flamengo ainda tem pela frente o Brasileirão (abril), a Libertadores (fevereiro até novembro) e a Copa do Brasil (fevereiro até setembro).

Vitor Pereira assume Flamengo em 2023

Mesmo depois de conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil, a Diretoria do Flamengo optou por desligar Dorival Junior do cargo de treinador.

Para a próxima temporada, Vitor Pereira, português e ex-treinador do Corinthians, foi contratado para assumir o cargo a partir de 2023, no Campeonato Carioca. O Flamengo anunciou a contratação nas redes sociais, mas não divulgou detalhes da negociação.

A contratação resultou em comemorações dos torcedores, mas corintianos não gostaram de ver o ex-comandante no lugar mais alto do Flamengo já que o motivo de sua saída seria problemas familiares em Portugal.

Confira o anúncio do Flamengo.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023.#CRF pic.twitter.com/j1rne9LsNh — Flamengo (@Flamengo) December 13, 2022

Temporada do Flamengo em 2022

O ano de 2022 foi quase perfeito para o Flamengo. Mesmo com dois troféus importantes na estante, Libertadores e Copa do Brasil, o elenco rubro-negro ficou pertinho de conquistar mais títulos para a alegria do torcedor.

No Brasileirão, o elenco perdeu a força no meio do caminho e perdeu para o Palmeiras, ocupando a quinta posição com 62 pontos, tendo 18 vitórias, oito empates e 12 derrotas.

Já no Campeonato Carioca, no início da temporada, o elenco perdeu para o Fluminense na fase final, além de terminar em segundo lugar na classificação da Taça Guanabara. Na Supercopa do Brasil, no início do ano, o Atlético Mineiro venceu o Rubro-Negro nos pênaltis.

