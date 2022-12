Qual vai ser o salário do Vitor Pereira no Flamengo em 2023?

Qual vai ser o salário do Vitor Pereira no Flamengo em 2023?

É oficial: Vitor Pereira é o novo treinador do Flamengo. O clube anunciou na tarde desta terça-feira, 13/12, o português como o novo comandante para 2023. Mas qual será o salário do Vitor Pereira no Flamengo? Confira os valores divulgados até aqui ligados ao treinador.

Salário do Vitor Pereira será milionário no Flamengo

Após conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil em 2022, o Flamengo optou por desligar Dorival Junior do comando técnico do elenco. Para começar o próximo ano com o pé direito, o clube decidiu começar tudo do zero, principalmente quando se trata de treinador, peça mais importante no time de futebol.

O português Vitor Pereira, de 54 anos, é o novo técnico do Flamengo. O clube anunciou a contratação do professor nesta terça-feira, 13 de dezembro, para o lugar de Dorival. O salário do Vitor Pereira no Flamengo será de R$ 2 milhões mensais, segundo informações do portal GOAL. Já a comissão do treinador terá um custo de R$ 25,16 milhões aos cofres do time carioca.

Vitor Pereira deixou o Corinthians ao fim da temporada alegando problemas pessoais. Outro fator importante, segundo a mídia brasileira, foi o fato de preferir voltar para a Europa para ficar perto de sua família. No entanto, o acerto com o Flamengo fez com que corintianos tomassem bronca do profissional.

Confira o anúncio do Flamengo.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023.#CRF pic.twitter.com/j1rne9LsNh — Flamengo (@Flamengo) December 13, 2022

Números de Vitor Pereira no Corinthians

Em 13 de novembro de 2022, o Corinthians anunciou o desligamento de Vitor Pereira do cargo de treinador para a temporada seguinte. O profissional foi anunciado no mês de fevereiro deste ano para substituir Sylvinho, que não teve uma boa passagem no clube.

Ao todo, foram 64 partidas com 27 vitórias, além dos 21 empates e 17 derrotas, segundo dados publicados pelo Corinthians. Os assistentes Filipe Almeida, Luís Miguel, Luís Nuno, Bruno Moura e António Ascensão também deixaram o Corinthians ao fim do Campeonato Brasileiro da Série A.

Vitor levou o Corinthians para a final da Copa do Brasil, onde perdeu para o Flamengo. Além disso, o elenco conseguiu passar pelo Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores nos pênaltis, ato grandioso para os torcedores. Nas quartas, entretanto, foi eliminado pelo próprio Flamengo.

No Brasileirão, conseguiu a classificação para a próxima temporada da fase de grupos na Libertadores. No geral, Vitor Pereira teve um desempenho bastante regular no Timão.

Quando Vitor Pereira estreia no Flamengo?

O Flamengo ainda não tem uma data certa para a estreia de Vitor Pereira no comando do Flamengo. Porém, com o fim da Copa do Mundo no Catar, as equipes no Brasil se preparam para os campeonatos estaduais em 2023.

O Campeonato Carioca está marcado para começar em 14 de janeiro. O primeiro compromisso do Rubro-Negro vai ser contra a Portuguesa, pela primeira rodada da competição.

O Flamengo ainda não divulgou as informações do profissional no clube, ou nem quando ele irá comandar os treinos no CT da Gávea.

