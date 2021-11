Quais os artilheiros do Flamengo na temporada de 2021?

O Flamengo possui um dos principais ataques do futebol brasileiro. No elenco flamenguista, estão jogadores como Gabigol, Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta, que costumam balançar as redes quando atuam pelo Rubro-negro. Saiba então qual deles está na liderança dos artilheiros do Flamengo na temporada de 2021.

Gabigol lidera entre os artilheiros do Flamengo em 2021

Camisa 9 do Rubro-negro, Gabigol é o jogador que mais gols fez pelo Flamengo na temporada e lidera entre os artilheiros de 2021 do clube. O atacante colocou até então 24 bolas na rede, segundo dados do Transfermarkt, sendo que 10 foram na Libertadores, competição que o craque é o artilheiro isolado entre todos os atletas.

Na segunda posição está o companheiro de ataque de Gabigol, Bruno Henrique. O camisa 27 tem 18 gols na temporada, sendo o artilheiro da equipe no Brasileiro, com nove. Na terceira posição está Pedro. O centroavante não é titular absoluto, mas tem 12 gols, sendo o artilheiro do time na Copa do Brasil, com três.

Outro atleta que não está sempre entre os 11 iniciais, mas que tem balançado as redes, é Michael. O veloz atacante tem 11 gols nesta temporada e costuma ajudar o clube quando sai do banco de reservas. Por fim, fecha o top-5 de artilheiros do Flamengo em 2021, o atacante Vitinho, com 10 tentos na temporada.

Artilheiros do Flamengo em 2021:

Gabigol – 24 gols Bruno Henrique – 18 gols Pedro – 12 gols Michael – 11 gols Vitinho – 10 gols Arrascaeta – 9 gols

Quais competições o Flamengo participou em 2021?

Na temporada de 2021 o Flamengo participou do Campeonato Carioca, competição em que foi campeão ao derrotar o Fluminense; Supercopa do Brasil, torneio na qual também ficou com a taça ao vencer o Palmeiras; Copa do Brasil, caiu para o Athletico na semifinal; e disputa a Libertadores e Campeonato Brasileiro.

No torneio internacional, o clube está garantido na final e vai em busca de seu terceiro título na competição. A decisão será diante do Palmeiras, dia 27 de novembro, em Montevidéu, Uruguai. Logo depois de vencer o Verdão na Supercopa, enfrenta novamente o adversário em uma disputa por título.

Já no Campeonato Brasileiro o sonho de conquistar o tri pode estar longe. Mesmo com partidas em atraso, o time Rubro-negro está a nove pontos do líder Atlético MG, mas pode dar adeus ao título se não iniciar uma reação no Nacional nas rodadas finais.

Quais os títulos do Flamengo nesta temporada?

O Flamengo levantou até então duas taças na temporada. No Campeonato Carioca, o clube venceu a final diante de seu rival Fluminense, ao empatar o primeiro jogo por 1 a 1 e vencer o segundo por 3 a 1. O atacante Gabigol foi o artilheiro do Flamengo no Estadual 2021, com oito gols marcados.

O outro título conquistado pelo clube foi a Supercopa do Brasil, duelo entre o último campeão do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil. Na decisão contra o Palmeiras, os clubes empataram em 2 a 2, e a equipe carioca venceu nos pênaltis por 6 a 5. Gabigol e Arrascaeta marcaram durante a partida.

