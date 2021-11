Tabela do Brasileirão Série A 2021: como ficou após a 29ª rodada

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A terminou na noite desta segunda-feira, 01/11, com resultados que movimentaram ainda mais a classificação. Dessa maneira, o Atlético-MG segue líder, enquanto Palmeiras, Flamengo e Bragantino continuam atrás da equipe mineira. Confira como ficou a tabela completa e atualizada do Brasileirão Série A 2021.

Na disputa com cara de final, o Flamengo venceu o Atlético-MG no sábado, mas mesmo assim o Galo se mantém com a vantagem de sete pontos com o segundo colocado, o Palmeiras.

O alviverde superou o Grêmio em Porto Alegre e afundou mais ainda o elenco gaúcho. Enquanto isso, o adversário do tricolor também perdeu na rodada para o São Paulo no Morumbi.

Por fim, para coroar a semana, o Corinthians venceu a Chapecoense que, praticamente confirmada para o rebaixamento, não tem forças para mostrar embate mais.

Tabela do Brasileirão Série A 2021

A competição tem 38 rodadas e, após o término, a primeira equipe na classificação é a campeã, enquanto as quatro últimas são rebaixadas para a segunda divisão do futebol brasileiro.

1 Atlético-MG – 59 pontos

2 Palmeiras – 52 pontos

3 Flamengo – 49 pontos

4 Bragantino – 49 pontos

5 Fortaleza – 48 pontos

6 Corinthians – 44 pontos

7 Internacional – 41 pontos

8 Fluminense – 39 pontos

9 América-MG – 38 pontos

10 Cuiabá – 38 pontos

11 Atlético-GO – 37 pontos

12 São Paulo – 37 pontos

13 Ceará – 36 pontos

14 Santos – 35 pontos

15 Athletico-PR – 34 pontos

16 Bahia – 33 pontos

17 Sport – 30 pontos

18 Juventude – 30 pontos

19 Grêmio – 26 pontos

20 Chapecoense – 13 pontos

Confira os resultados da 29ª rodada

Todas as vinte equipes da tabela do Brasileirão em 2021 entraram em campo na 29ª rodada entre o sábado, 30 de outubro, e a segunda-feira, 01 de novembro de 2021.

O líder do campeonato, Atlético Mineiro, foi derrotado pelo Flamengo em confronto que parecia final, mas ainda assim continua na ponta da tabela. O Corinthians também se deu bem, enquanto continua a subir para mostrar que pode, sim, conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Confira a seguir os resultados da 29ª rodada.

Athletico-PR 0 x 1 Santos

Flamengo 1 x 0 Atlético-MG

Juventude 0 x 0 Bahia

América-MG 2 x 1 Fortaleza

Grêmio 1 x 3 Palmeiras

Ceará 1 x 0 Fluminense

São Paulo 1 x 0 Internacional

Sport 2 x 0 Atlético-GO

Cuiabá 1 x 0 Bragantino

Corinthians 1 x 0 Chapecoense

