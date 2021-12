Quais são os próximos jogos do Flamengo? Veja o calendário de 2022

Com início em janeiro, equipe já começa as preparações para o Campeonato Carioca

Depois de uma temporada considerada catastrófica por muitos torcedores, o Flamengo se prepara para voltar aos gramados em 2022 com todo o gás necessário para começar o ano com o pé direito. Enquanto a diretoria busca um novo técnico, os jogadores se preparam para voltar ao treinamento. Dessa maneira, saiba quais são os próximos jogos do Flamengo.

Próximos jogos do Flamengo serão no Campeonato Carioca

O próximo compromisso do Flamengo é o Campeonato Carioca, com início em 26 de janeiro de 2022, quarta-feira, ainda sem horário definido. Organizado pela FERJ, a elite da competição estadual abriga doze equipes que, através dos pontos corridos, disputam o título da Taça Guanabara e da Taça Rio.

O primeiro duelo do Flamengo em 2022 será contra a Portuguesa pela primeira rodada. Depois, tem pela frente outros dez jogos na primeira etapa até conseguir a vaga nas próximas fases da competição.

Em 2022, a TV Record será a grande responsável por transmitir os confrontos do Campeonato Carioca, tanto na televisão aberta como no PlayPlus, serviço de streaming por assinatura.

Dessa maneira, confira a agenda de jogos pelo Campeonato Carioca do Flamengo.

1ª rodada – Flamengo x Portuguesa-RJ – Quarta-feira, 26/01

2ª rodada – Volta Redonda x Flamengo – Sábado, 29/01

3ª rodada – Flamengo x Boavista – Quarta-feira, 02/02

4ª rodada – Flamengo x Fluminense – Sábado, 05/02

5ª rodada – Audax x Flamengo – Quarta-feira, 09/02

6ª rodada – Flamengo x Nova Iguaçu – Domingo, 13/02

7ª rodada – Madureira x Flamengo – Quarta-feira, 16/02

8ª rodada – Botafogo x Flamengo – Domingo, 20/02

9ª rodada – Flamengo x Resende – Quarta-feira, 02/03

10ª rodada – Flamengo x Vasco – Domingo, 13/03

11ª rodada – Bangu x Flamengo – Domingo, 20/03

Quem é o novo técnico do Flamengo?

Depois da busca incansável por Jorge Jesus, atual técnico do Benfica com passagem de sucesso no Flamengo nos anos de 2019 e 20, a Diretoria do Flamengo optou por repatriar Paulo Sousa, comandante da Seleção da Polônia. É o que indica o jornal português Record.

Trata-se do português Paulo Sousa, de 52 anos, com vasta experiência no futebol da Europa, mas nenhuma com o brasileiro. Em seu currículo estão passagens pela Seleção de Portugal como técnico adjunto, depois o QPR, Swansea, Leicester, Videoton FC, Maccabi Tel Aviv, Basel, Fiorentina, TJ Quanjian, Bordeaux e por fim a Polônia.

Segundo informações publicadas pelo portal GE, o técnico assumirá a multa com a Federação da Polônia para ter a primeira reunião com os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel no dia 29 de dezembro. Se a negociação estiver fechada, então Paulo vai se apresentar na Gávea em 10 de janeiro.

Contratações do Flamengo em 2022

Até o fim de 2021, o Flamengo não contratou nenhum jogador para compor o seu elenco na próxima temporada. Isso porque a prioridade neste momento é encontrar um treinador.

O clube, no entanto, deve dispensar Rodinei, Léo Pereira e Piris da Motta, enquanto Bruno Viana já deixou o elenco após o fim do empréstimo do Braga, de Portugal. Já para chegar, a Diretoria não tem nenhum nome em sua mira, podendo buscar atletas no começo do ano que vem, quando a temporada começar.

Com isso, é provável que a base do time titular permaneça a mesma, com Diego Alves no gol, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís na defesa, Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio de campo e Bruno Henrique e Gabigol no ataque, com mudanças de acordo com o atual treinador.

