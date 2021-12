Quando é o próximo jogo do Brasil? Seleção tem duelo em janeiro

Já classificada para a Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira só volta aos gramados no ano que vem para enfrentar dois confrontos programados pela Conmebol nas Eliminatórias, isto é, apenas para cumprir tabela já que não precisa mais de pontos. Saiba quando será o próximo jogo do Brasil e onde vai passar ao vivo.

Qual é o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira volta a jogar em 27 de janeiro de 2022, quinta-feira, contra o Equador a partir das 18h (horário de Brasília) em jogo válido contra a 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Depois de conquistar 35 pontos ao vencer onze partidas e empatar duas, a equipe canarinho já está classificada em primeiro lugar para a Copa do Mundo de 2022 de maneira antecipada, isto é, antes mesmo das Eliminatórias acabarem. A Argentina, rival da Seleção, também já está garantida em segundo lugar.

Após a pausa, as Eliminatórias estarão de volta em 2022 no calendário do futebol onde as seleções sul-americanas buscam as últimas duas vagas para o Mundial. A competição segue até março.

A 15ª rodada será realizada no finalzinho de janeiro, enquanto a 16ª vai acontecer na primeira semana de fevereiro com todas as seleções em campo buscando a classificação. Ao todo, as Eliminatórias apresentaram 18 rodadas, isto é, seguindo até março de 2022.

Dessa maneira, confira os próximos jogos do Brasil em 2022:

15ª rodada

Equador x Brasil – 27 de janeiro, às 18h

Paraguai x Uruguai – 27 de janeiro, às 20h

Chile x Argentina – 27 de janeiro, às 21h

Colômbia x Peru – 28 de janeiro, às 18h

Venezuela x Bolívia – 28 de janeiro, às 19h

16ª rodada

Bolívia x Chile – 01 de fevereiro às 17h

Uruguai x Venezuela – 01 de fevereiro às 20h

Argentina x Colômbia – 01 de fevereiro às 20h30

Brasil x Paraguai – 01 de fevereiro às 21h30

Peru x Equador – 01 de fevereiro às 23h

Seleção Brasileira fecha o ano em segundo lugar no ranking da FIFA de seleções

O Brasil manteve o segundo lugar no ranking de seleções da FIFA, além de assistir a diferença com a Bélgica cair para 21 pontos. Este é o último levantamento do ano, considerando que a nova temporada vai começar e, em janeiro, as Eliminatórias estão de volta nos continentes.

A Argentina, campeã da Copa América, e a Itália, vencedora da Eurocopa, aparecem em 5º e 6º lugar respectivamente. Fechando os dez primeiros estão Espanha, Portugal, Dinamarca e Holanda.

É importante ressaltar que os sete melhores colocados no ranking serão cabeças de chave na Copa do Mundo. No entanto, muitos jogos ainda vão acontecer até o início da competição no Catar.

Onde assistir o jogo do Brasil em 2022?

O canal Rede Globo, na TV aberta, é a grande responsável por transmitir para todo o Brasil de graça os jogos do Brasil nas Eliminatórias. Além disso, o SporTV, disponível em operadoras por assinatura, também vai passar todos os confrontos das rodadas ao vivo para os assinantes.

Entretanto, se você não puder acompanhar de casa e preferir assistir online, então pode contar com o Premiere, serviço de streaming por assinatura, que disponibiliza os sinais através do site (www.ge.globo.com/premiere) e o aplicativo para Android e iOS.

Eliminatórias Sul-Americanas da Copa 2022: jogos da 15ª e 16ª rodada