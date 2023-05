Quais títulos o Flamengo não tem?

O Flamengo é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Porém, há uma taça que o Rubro-Negro nunca ergueu. Em 2017, com Vini Júnior e Lucas Paquetá, ficou muito perto de conquistar o caneco inédito. Com isso, saiba qual é o título que resta ao tri campeão da América.

Flamengo só não tem 1 título até hoje

O único troféu que o Flamengo não tem é o da CONMBEOL Sul-Americana. Em 2017, o Fla chegou à final, mas, em pleno Maracanã, a equipe carioca empatou em 1 a 1 com o Independiente (ARG). O placara final foi suficiente para o Rei de Copas se tornar campeão.

Na Sula daquela temporada, o Flamengo entrou na segunda fase após ter sido eliminado da Libertadores. Sem dificuldades, passou pelo Palestino (CHI) com o placar agregado favorável de 10 a 2. Nas oitavas, o adversário foi a Chapecoense. Na primeira partida, empate por 0 a 0. No segundo duelo, vitória do Mengão por 4 a 0.

Nas quartas, o embate foi ante o Fluminense, arquirrival histórico. Nos 90 minutos iniciais, o Fla venceu pelo placar mínimo. Na volta, o empate em 3 a 3 colocou o Rubro-Negro na semifinal do torneio. Então, o adversário da vez foi o Junior Barranquila (COL).

Na partida de ida, triunfo brasileiro por 2 a 1. No confronto da volta, o Fla venceu por 2 a 0 e avançou para a grande decisão da Sul-Americana de 2017. Vale lembrar que em 1999, o Flamengo foi campeão da Copa Mercosul, precursora da Sul-Americana.

Mesmo assim, o Flamengo é o maior campeão carioca, com 37 títulos: (1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020 e 2021).

Além disso, o Rubro-Negro carioca venceu a Libertadores em 3 oportunidades ao longo de sua história. 1981, 2019 e 2022. Além o título continental em 1981, o Flamengo foi campeão do Mundial, após bater o Liverpool por 3 a 0.

No âmbito nacional, o Fla é octacampeão brasileiro a última conquista do Brasileirão foi em 2020, a primeira veio em 1980. Na Copa do Brasil, o time da Gávea foi campeão por quatro vezes (1990, 2006, 2013 e 2022)

VEJA: Quantas Libertadores o Flamengo tem?

Principais títulos conquistados pelo Flamengo

Veja as conquistas do Rubro Negri até 2023:

Títulos Estaduais do Flamengo:

Campeonato Carioca – 37 títulos – (1914, 1915 (invicto) 1920 (invicto), 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1981, 1986, 1991, 1996 (invicto), 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011 (invicto), 2014, 2017 (invicto), 2019, 2020 e 2021).

Títulos Nacionais do Flamengo:

Brasileirão - 8 títulos - 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020.

Copa do Brasil – 4 títulos - 1990 (invicto), 2006, 2013 e 2022.

Supercopa do Brasil – 2 títulos - 2020 e 2021.

Títulos Internacionais do Flamengo:

Mundial interclubes – 1 título - 1981.

Taça Libertadores da América – 3 títulos - 1981, 2019 e 2022.

Copa Mercosul – 1 título – 1999.

Recopa Sul-Americana – 1 título – 2020.