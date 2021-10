Com 7 desfalques, qual a provável escalação do Flamengo hoje (6/10)

Escalar o Flamengo nesta quarta-feira, 6 de outubro, não será uma tarefa fácil para o treinador Renato Gaúcho. Isso porque, o clube tem sete desfalques para a partida diante do RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 20h30 (horário de Brasília). Com diversas ausências, qual a provável escalação do Flamengo hoje?

Veja a provável escalação do Flamengo hoje

Com mais uma Data FIFA, o Flamengo volta a sofrer com os desfalques na temporada. Dessa vez, a CBF decidiu não adiar os confrontos e o time rubro-negro terá que ir a campo sem quatro jogadores, que estão em suas respectivas seleções para as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

A equipe carioca está sem o lateral-direito Isla, convocado para servir o Chile; o meia De Arrascaeta, que irá jogar pelo Uruguai; além então de Everton Ribeiro e Gabigol, chamados por Tite para compor o elenco da Seleção Brasileira. Por outro lado, Diego Ribas, David Luiz e Gustavo Henrique tratam lesões musculares na coxa.

O treinador Renato Gaúcho também não deve ter entre os 11 inicias na provável escalação do Flamengo hoje, o atacante Bruno Henrique. O camisa 27 foi relacionado para a partida, mas está com um desconforto muscular na coxa e, por isso, deve começar o duelo no banco de reservas. O provável time é:

Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Vitinho; Michael e Pedro.

Qual o canal que vai transmitir o jogo do Flamengo?

A partida entre RB Bragantino e Flamengo nesta quarta-feira, 6 de outubro, será de exclusividade do Premiere. O canal pay-per-view transmite o confronto então para todo o país, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Mesmo sem sete jogadores, Renato Gaúcho tem uma provável escalação do Flamengo hoje com alguns retornos importantes. Após ficar fora dos últimos dois duelos em virtude de um desconforto na coxa, o volante Thiago Maia está de volta e deve começar a partida diante do Massa Bruta, entre os 11 iniciais.

Em que posição o Flamengo está no Brasileirão?

O Rubro-negro inicia a 24ª rodada na terceira posição do Campeonato Brasileiro da Série A 2021. Embora tenha três partidas em atraso, o time de Renato Gaúcho consegue se manter entre os primeiros da tabela e, com 38 pontos, está a 11 do líder Atlético Mineiro.

Em caso de vitória, a equipe carioca pode assumir a vice-liderança da competição, caso o Palmeiras tropece diante do América Mineiro. Assim como o Flamengo, o Verdão também teve jogadores convocados para servir as seleções nesta Data Fifa e tem uma provável escalação hoje, com alguns desfalques.

