Qual é o salário do Pedro no Flamengo em 2023?

O atacante Pedro viu o seu nome estampar as manchetes dos jornais e sites após ser agredido no vestiário pelo preparador físico de Sampaoli, o argentino Pablo Fernández. Com a polêmica, saiba qual é o salário do Pedro, integrante do patamar mais alto do clube.

Quanto é o salário do Pedro no Flamengo?

Depois que renovou o contrato com o Flamengo no fim de janeiro de 2023, o salário do Pedro subiu para R$ 1 milhão por mês, integrando o seleto grupo de jogadores cujo vencimentos são superiores ao valor, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola.

O jogador renovou o seu contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 após ser comprado pela Fiorentina em 14 milhões de euros em 2020, cerca de R$ 8 milhões na cotação da época.

Com o novo salário, Pedro se tornou um dos seis jogadores mais caros do elenco carioca ao lado de Gabigol, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Everton Ribeiro, além de Vidal, que trocou o Flamengo pelo Athletico Paranaense em julho deste ano.

Pedro traçou o seu caminho até o alto patamar do clube nos últimos anos. Em 2022, foi eleito o artilheiro da Libertadores com 12 gols marcados, além da participação no título da Copa do Brasil e também da Libertadores, além da disputa pelo título do Brasileirão.

Veja o salário dos jogadores do Flamengo

O que aconteceu com Pedro e o preparador físico?

Apesar de ser um dos principais jogadores do elenco flamenguista, Pedro vive uma fase complicada. Em 29 de julho, o jogador publicou nas redes sociais que o preparador físico de Sampaoli, Pablo Fernández, deu um soco em seu rosto e tapas após clima quente no vestiário.

O Flamengo não se pronunciou sobre o caso. No duelo contra o Atlético Mineiro no fim de semana o jogador não quis aquecer, enquanto na segunda-feira, 31 de agosto, Pedro não apareceu ao treinamento. Segundo o GE, o clube decidiu suspende-lo por um jogo, além de uma multa de 5% do valor do seu salário.

Para o duelo contra o Olimpia, nas oitavas de final da Libertadores, no Maracanã, Pedro não estará disponível. O jogador não se manifestou a respeito das multas.

O Al Hilal, da Arábia Saudita, chegou a apresentar uma proposta milionária para Pedro, com um salário seis vezes maior do que o que ele ganha no Flamengo, mas ele não aceitou. A multa rescisória para tirar o atacante do Flamengo gira em torno de R$ 314 milhões, segundo o GE.

Trajetória de Pedro no futebol

Cria das Laranjeiras, o atacante Pedro, de 26 anos, é um dos destaques do futebol brasileiro e principalmente do Flamengo. Na Copa do Mundo do Catar, em novembro e dezembro de 2022, Pedro foi convocado por Tite e chegou a entrar em campo em duas partidas, participando da disputa de pênaltis entre Brasil e Croácia nas quartas de final.

Pedro começou a jogar futebol nas categorias de base do Fluminense. Ele ganhou oportunidade no time profissional e logo despontou no cenário esportivo, comprado pela Fiorentina em 2019, da Itália. O brasileiro, entretanto, teve apenas quatro jogos e nenhum gol no Campeonato Italiano, transferido de volta para o Flamengo em 2020.

O Rubro-Negro pagou 14 milhões de euros para ter Pedro e, em janeiro de 2023, ele renovou o seu contrato com o clube carioca. Hoje, Pedro tem 196 partidas e 96 gols com o Flamengo, de acordo com dados do portal O Gol.

