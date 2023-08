Róger Guedes vai para qual time após sair do Corinthians?

Maior artilheiro da Neo Química Arena, Róger Guedes está de malas prontas para jogar no Al-Rayyan, do Catar, depois de aceitar a proposta milionária do clube. A notícia foi confirmada nesta terça-feira, 1 de agosto, menos de 2 aos após a estreia no Timão.

De acordo com os jornalistas Bruno Cassucci e Marcelo Braga, do portal GE, o jogador aceitou a proposta e agora não joga mais pelo Corinthians, nem pela Copa do Brasil, Sul-Americana ou Brasileirão.

Ainda de acordo com o GE, o alvinegro é dono de 40% dos direitos econômicos do jogador, com responsabilidade da negociação para os empresários Paulo Pitombeira e Marcelo Pettinati.

Qual é o novo time do Róger Guedes?

O novo time de Róger Guedes é o Al-Rayyan, que disputa a Qatar Stars League, a primeira divisão de futebol do Catar, com a estreia da nova temporada marcada para 16 de agosto, quarta-feira. Além do ex-Corinthians, o clube também tem os brasileiros Thiago Mendes, Gabriel Pereira e Rodrigo no elenco.

O time catariano acumula oito títulos do Campeonato de futebol do Catar, além de seis prêmios da Taça do Catar, quatro do Qatari Stars Cup e cinco da Supercopa do Catar.

Na temporada passada, o time fechou a temporada em oitavo lugar com 24 pontos com seis vitórias, seis empates e dez derrotas entre 22 rodadas entre pontos corridos. O último título veio em 2018, com a Supercopa do Catar em cima do Al-Duhail, nos pênaltis.

Qual vai ser o salário do jogador no Catar?

A informação é que Róger Guedes ganhará quatro vezes mais do que o seu salário pelo Corinthians, o total de R$ 5 milhões mensais na cotação de agosto, com salário e luvas, conforme publicou o colunista Samir Carvalho, do UOL.

No clube paulista, o salário de Róger Guedes era de R$ 1,2 milhão, ou seja, um valor excentricamente maior para o maior artilheiro da história da Neo Química Arena. O atacante é dono de 60% dos seus direitos econômicos, o que faria o valor aumentar ainda mais.

Na China, entre 2018 e 2021, Róger Guedes recebia o salário de R$ 3 milhões, segundo o jornalista Jorge Nicola revelou. Quando deixou o clube chinês para assinar com o Timão, ele deixou de receber 6 milhões de euros por seu contrato, considerado um dos mais lucrativos do futebol no país.

Os valores da negociação não foram divulgados.

História do Al-Rayyan

O anúncio da criação do Al-Rayyan, clube de prestígio para representar o Catar no cenário do esporte, aconteceu em 1967 sob a presidência do engenheiro Hamad Al Marri. Hoje, o time é considerado pioneiro no futebol qatari, tido como uma liderança no segmento do país principalmente por ser um dos mais antigos.

No site oficial do Al-Rayyan, o clube cita como a sua missão inspirar a comunidade, potencializar o desenvolvimento, enriquecer a população com os significados e aspectos sociais, culturais e nacionais para contribuir para a preparação de atletas, líderes e empresários do Catar.

Hoje, o Sheik Saoud bin Khalid Hamad Althani é o Presidente do Al-Rayyan, membro da família governante no país e fundador da S.B.K Company e também o CEO. Com experiência nos esportes, Saoud presidiu o Comitê Olímpico do Estado do Catar em 1995 até 2000 e a presidência do Comitê da Juventude do Catar de 2000 a 2008.

A família do sheik, Althani, é a proprietária do Catar, com o o patrimônio líquido coletivo da família real governante avaliado em US $ 335 bilhões, de acordo com o jornal inglês The Sun.

Além do futebol, o Al-Rayyan também tem clubes de basquete, natação, handebol e outros esportes.

