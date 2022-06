Qual o próximo jogo do Flamengo? Partida tem estreia de Dorival Júnior

A estreia de Dorival Júnior no comando técnico do Flamengo não saiu como o esperado. Contra o Internacional, o time rubro-negro perdeu por 3 x 1 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Brasileirão. Agora, o clube já estuda o adversário seguinte para afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. Saiba qual é o próximo jogo do Flamengo e todas as informações da partida.

Qual o próximo jogo do Flamengo no Brasileirão 2022

O próximo jogo do Flamengo é contra o Cuiabá, na quarta-feira, 15 de junho de 2022, com a bola rolando a partir das 20h30, pelo horário de Brasília, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no primeiro turno da temporada. O confronto promete ser equilibrado entre as equipes, uma vez que ambos precisam dos três pontos e continuam na parte de baixo da tabela.

O Cuiabá, no último fim de semana, empatou com o RB Bragantino em 1 x 1, enquanto resultados de adversários colocaram o clube do Mato Grosso na primeira posição da zona de rebaixamento.

O mesmo aconteceu com o Flamengo. Para o jogo desta quarta-feira, o Rubro-Negro deverá contar novamente com Arrascaeta, enquanto o goleiro Santos, Fabrício Bruno e Matheus França seguem lesionados.

Quem é o novo técnico do Flamengo?

Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo a partir de junho de 2022. Após uma sequência de erros e derrotas sob o comando técnico de Paulo Sousa, a Diretoria do Rubro-Negro optou por demitir o português.

Agora, o comandante brasileiro é o novo técnico do clube. Sua estreia não saiu como o esperado, mas o profissional tem pela frente próximos jogos onde pretende mostrar todo o seu trabalho. O contrato com o clube carioca vai até dezembro deste ano.

Dorival deixou o Ceará, clube que estava desde abril. Esta é a terceira vez de Dorival no comando técnico do Flamengo. As outras oportunidades foram em 2012 e a segunda em 2018.

Classificação do Brasileirão

O Flamengo aparece na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro após perder para o Internacional no último fim de semana. O grupo carioca teme ocupar a zona de rebaixamento pela primeira vez na temporada se não melhorar o seu desempenho.

Confira a classificação do Brasileirão 2022 completa e atualizada.

1 Palmeiras – 22 pontos

2 Corinthians – 21 pontos

3 São Paulo – 18 pontos

4 Internacional – 18 pontos

5 Athletico PR – 17 pontos

6 Atlético MG – 17 pontos

7 Coritiba – 15 pontos

8 Fluminense – 14 pontos

9 América MG – 14 pontos

10 Santos – 14 pontos

11 RB Bragantino – 14 pontos

12 Ceará – 14 pontos

13 Goiás – 14 pontos

14 Atlético Go – 13 pontos

15 Flamengo – 12 pontos

16 Botafogo – 12 pontos

17 Cuiabá – 12 pontos

18 Avaí – 11 pontos

19 Juventude – 10 pontos

20 Fortaleza – 7 pontos

