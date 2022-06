Qual é a chave do Brasil na Copa do Mundo? Lista completa de jogos

Qual é a chave do Brasil na Copa do Mundo? Lista completa de jogos

A Copa do Mundo se aproxima e os brasileiros já se preparam para gritar gol quando a Seleção Canarinho estiver em campo. Será que em 2022 o país poderá dizer que é hexa? O primeiro jogo do Brasil será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Confira qual é a chave do Brasil na Copa do Mundo e quem a seleção enfrentará na fase de grupos.

Qual é a chave do Brasil na Copa do Mundo?

O Brasil puxa a chave G na Copa do Mundo. Com isso, ainda na fase de grupos, enfrentará a Sérvia, a Suíça e Camarões. Os jogos dessa fase inicial serão realizados até o dia 2 de dezembro. Se passar para as oitavas, a seleção brasileira pode encarar países de mais peso, como Portugal e Uruguai, que estão no Grupo H.

Veja como ficou o chaveamento da Copa do Mundo 2022:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales.

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

Grupo D: França, Indefinido, Dinamarca e Tunísia.

Grupo E: Espanha, Indefinido, Alemanha e Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia.

Dos trinta e dois países que competem na Copa do Mundo do Catar em 2022, 30 já são conhecidos pelo público. A definição mais recente foi o País de Gales, que chegou para completar o Grupo B da Copa. As duas últimas vagas serão definidas ainda em junho.

Na segunda-feira, dia 13, Peru e Austrália duelam por uma das repescagens intercontinentais. A outra seleção virá do confronto Costa Rica x Nova Zelândia.

Passando para as oitavas de final, os líderes de cada chave enfrentam os segundos colocados do grupo subsequente, com os cruzamentos sendo feitos da seguinte forma:

1° grupo A x 2° grupo B

2° grupo A x 1° grupo B

Quais são os adversários do Brasil na Copa do Mundo?

Na fase de grupos o Brasil irá enfrentar em seu primeiro jogo a Sérvia, no dia 24 de novembro, a partir das 16h. Depois, pegará a Suíça, no dia 28, e encerra contra Camarões, no dia 2 de dezembro. Esses serão os três adversários do Brasil na primeira fase.

Sérvia

A equipe da Sérvia vai para a sua 13ª participação em Copas do Mundo, contando nesse total as edições disputadas como Iugoslávia. Atualmente, a equipe se encontra na 25ª posição no ranking da FIFA, atrás de seleções como Peru, Japão, Croácia, Senegal e Suécia (que não irá participar da Copa este ano). Mas, é preciso ficar atento ao time sérvio, uma vez que, na classificação para a Copa do Mundo, conseguiu desbancar Portugal, assumindo o posto de primeiro colocado no grupo das eliminatórias da Europa.

Os nomes mais importantes da Sérvia atualmente são: Dusan Vlahovic, da Juventus, Dušan Tadić, do Ajax, e Luka Jović, do Real Madrid.

Vlahovic acabou a temporada de 2021/2022 com 29 gols feitos e seis assistências com a camisa da Juventus. É a grande promessa do time da Sérvia, uma vez que tem apenas 22 anos de idade. Ele não vai dar vida fácil aos brasileiros.

Apesar dos seus 33 anos, Dušan Tadić, do Ajax, também é um jogador iimportante para a seleção da Sérvia. Na última temporada marcou 16 gols e deu 22 assistências para o Ajax, o que com certeza o deixou bem cotado para a Copa do Mundo 2022.

Outro jogador que se tornou visado recentemente foi Jović. Apesar dos poucos gols durante a temporada, o jogador tem a vantagem de ter feito parte do elenco campeão da Champions League 2022.

A Sérvia foi adversária do Brasil também na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018. Foi a terceira seleção a jogar contra o Brasil na primeira fase e acabou derrotada pela equipe verde-amarela por 2×0.

Suíça

O jogo Brasil x Suíça está marcado para o dia 28 de novembro, a partir das 13h, no estádio Ras Abu Aboud /974. Será o segundo adversário do Brasil na Copa do Mundo 2022.

Assim como a Sérvia, a Suíça também enfrentou o Brasil na fase de grupos da Copa de 2018. Foi, na verdade, a primeira seleção que a equipe Canarinho enfrentou na competição, e conseguiu ainda alcançar o empate de 1×1. Naquele ano, a Suíça chegou a passar em segundo lugar na fase de grupos e avançou para as oitavas, quando perdeu para a Suécia e voltou para casa.

Atualmente, a seleção suíça está classificada em 14º lugar no ranking da FIFA. Nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, passou em primeiro lugar na sua chave, sendo invicta e superando a Itália, que foi empurrada para a repescagem e nem mesmo conseguiu vaga para competir na Copa do Catar.

Uns dos principais jogadores da Suíça é Manuel Akanji, zagueiro do Borussia Dortmund.

Camarões

A equipe de Camarões será o último confronto do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2022. O jogo será no dia 2 de dezembro, a partir das 16h, no estádio Lusail. Esse será um confronto que também não será novidade para o Brasil, afinal, Camarões x Brasil também é um jogo repetido na Copa do Mundo. As duas seleções se enfrentaram na fase de grupos da Copa de 2014, quando o Brasil goleou a equipe por 4×1.

Esse ano, Camarões conseguiu a classificação para a Copa do Mundo no sufoco. A decisão foi levada até o último minuto da prorrogação, quando venceu a Argélia.

Oitavas de final

Nas oitavas de final, o Brasil tem chance de enfrentar Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul, países que fazem parte do grupo H da Copa do Mundo 2022.

Dentre todas as opções, Portugal e Uruguai são as seleções de maior peso e as que podem trazer algum sufoco para o Brasil.

Na seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo é a figura de peso. Com alguns títulos de melhor do mundo, o jogador não deixará a vitória fácil para os brasileiros. Outro atleta de peso na equipe é Bruno Fernandes, que adiciona a sua conta os dois gols da classificação da equipe de Portugal para a Copa do Catar.

Já no Uruguai, Suárez e Cavani formam a principal dupla da equipe. Apesar de ambos terem 35 anos e já serem considerados “mais velhos” para a Copa do Mundo, seus nomes e suas experiências ainda trazem esperança de gols para a seleção Celeste.

Quais são as seleções classificadas para a Copa do Mundo e quem ficou de fora?

A seleção mais recentemente confirmada na Copa do Mundo foi o País de Gales. Depois de 64 anos de espera, a equipe está novamente confirmada para a Copa. O jogo da classificação foi contra a Ucrânia e o placar final terminou 1×0 para os galeses.

Ainda faltam duas confirmações para fechar o chaveamento da Copa do Mundo Catar 2022. A decisão está entre Peru e Austrália, no Grupo D, e Costa Rica e Nova Zelândia, no Grupo E. As seleções jogam a repescagem da Copa do Mundo 2022.

O próximo jogo das eliminatórias da Copa do Mundo 2022 será no dia 13 de junho, quando conheceremos a seleção que irá fechar a chave D. Já a chave E da Copa do Mundo 2022 será completa somente no dia 14 de junho, quando a Costa Rica e a Nova Zelândia se enfrentarão em Doha, cidade do Catar.

Das tradicionais seleções que estão fora da Copa do Mundo 2022 estão: Itália e Suécia, entre os europeus, e Colômbia e Chile, do lado sul-americano.

A tetracampeã do mundo, Itália, não conseguiu a classificação para a competição pela segunda vez consecutiva, sendo eliminada pela Macedônia do Norte, que também foi derrotada na repescagem e não vai para a Copa do Mundo deste ano.

A Colômbia ficou de fora do Mundial após terminar as Eliminatórias sul-americanas em sexto lugar. O Peru foi escalado para jogar a repescagem finalizando a Eliminatória em quinto lugar.

Já o Chile chegou nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul precisando de vitórias e os adversários eram, justamente, o Brasil e o Uruguai. Então, deu tchau ao Mundial ao ser derrotado duas vezes.

A Suécia, por sua vez, passou pela República Tcheca, mas foi derrotada pela Polônia, do artilheiro Lewandowski.

Quais serão os horários dos jogos da Copa do Mundo 2022?

As seleções já têm seus horários de jogos da Copa do Mundo 2022 determinados. Apesar da Copa ser no Catar e, de fato, haver um fuso horário de seis horas em relação ao Brasil, não haverá muito problema em acompanhar os jogos da seleção. A maioria das partidas jogadas no Catar serão no horário da noite, logo, aqui no país, as partidas poderão ser acompanhadas à tarde ou quem sabe de manhã.

Durante a fase de grupos, que acontece entre os dias 21 de novembro e 2 de dezembro, quatro jogos ocorrerão por dia e os horários previstos são: 7h, 10h, 12h, 13h ou 16h (Todos no horário de Brasília).

Já nas oitavas e quartas de final, por só ocorrerem dois jogos por dia, as partidas serão disputadas nos horários de 12h e 16h. A semifinal será decidida às 16h e a partida de decisão às 12h.