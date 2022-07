Quando Vidal estreia no Flamengo? Confira provável data

Astro da Seleção Chilena e com passagens por Barcelona, Bayern e Juventus, o meia Arturo Vidal é a nova contratação do Rubro-Negro! Agora, tudo o que o torcedor quer saber é quando Vidal estreia no Flamengo pela temporada. O clube já anunciou o número da camisa do jogador, deixando torcedores em êxtase para a primeira partida com as cores do time carioca.

Quando Vidal estreia no Flamengo em 2022?

Vidal deve estrear com a camisa do Flamengo em 20 de julho, na quarta-feira, contra o Juventude, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, segundo informações do jornal O Globo. O confronto é válido pela décima oitava rodada do Brasileirão na temporada.

O chileno já foi integrado aos treinos com o grupo de jogadores do Flamengo, além de já ter a documentação necessária para a regularização com o clube. Segundo o jornal O Globo, Vidal precisa ter visto de trabalho e CPF para jogar.

No entanto, a janela de transferência só abre no dia 18 de julho e, por isso, a regularização no BID deve acontecer a partir daí. Assim que estiver com a situação no verde, o meia está pronto para estrear no Flamengo.

Vidal assinou contrato até dezembro de 2023, segundo o portal Ge, e vai vestir a camisa de número 32.

Confira o anúncio do Flamengo sobre a contratação de Vidal.

Sonho de uns, pesadelo para outros. Mundo invertido? Apenas a realidade: ARTURO VIDAL É DO FLAMENGO! #VidalÉDoMengão pic.twitter.com/8dWiInAXJ4 — Flamengo (@Flamengo) July 14, 2022

Campanha de Flamengo em 2022

O Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro, as quartas de final da Copa do Brasil e a Libertadores em 2022. Em temporada agitada, cada um dos reforços é importante para manter o elenco no bom desempenho e jogando em alto nível.

No Brasileirão, aparece na 9ª posição com 21 pontos, contabilizando seis vitórias, três empates e sete derrotas na competição, brigando para alcançar a parte de cima.

Já na Copa do Brasil o elenco venceu o Atlético Mineiro nas oitavas de final, enquanto na Libertadores superou o Tolima nas oitavas por goleada na partida de volta em 7 a 1.

Carreira de Arturo Vidal

O chileno tem uma longa carreira no futebol. Começou cedo nas categorias de base do Colo Colo, equipe do Chile. Lá, ganhou a sua primeira oportunidade em 2006, onde venceu três títulos nacionais.

Seu bom desempenho logo chamou a atenção de times da Europa. Em 2007, foi contratado pelo Bayer Leverkusen, onde permaneceu por quatro longos anos, mas não obteve grande êxito.

Depois, em 2011, transferiu-se para a Juventus, onde coleciona troféus. São quatro títulos do Campeonato Italiano, uma Copa da Itália e duas Supercopas. Além das conquistas, Vidal tornou-se referência no clube italiano.

Foi em 2015 que decidiu mais uma vez traçar novos rumos na carreira ao ser contratado pelo Bayern de Munique, onde também fez bonito dentro de campo. Foram três troféus do Campeonato Alemão, uma Copa da Alemanha e duas Supercopas.

Em 2018, foi contratado pelo Barcelona mas não teve uma boa passagem com um título espanhol e uma Supercopa Espanhola, transferindo-se em 2020 para a Inter de Milão, onde permaneceu até o fim de 2021. Na carreira pela Inter foram uma Supercopa da Itália e um Campeonato Italiano.

Leia também: Próximos jogos da Libertadores 2022: datas das quartas de final