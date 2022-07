Próximos confrontos da Libertadores 2022: datas das quartas

Cinco equipes brasileiras disputam as quartas de final na Libertadores

Brasil e Argentina! É assim que se traduz os próximos confrontos da Libertadores 2022, onde cinco equipes brasileiros e três argentinas disputam as quartas de final. Os jogos de ida serão realizados na primeira semana de agosto, com promessa de rivalidade e grandes disputas em campo. Confira tudo sobre a competição e saiba o que vem por ai.

Quais são os próximos confrontos da Libertadores 2022?

Os próximos confrontos da Libertadores 2022 são válidos pelas quartas de final. Oito equipes, cinco brasileiras e três argentinas, venceram seus confrontos nas oitavas e garantiram a vaga na competição.

A bola vai rolar em dois clássicos brasileiros e um argentino. O Flamengo enfrenta o Corinthians, enquanto o Atlético Mineiro reencontra o Palmeiras, assim como foi na temporada passada na semifinal.

Já Talleres e Vélez disputam o clássico argentino da Libertadores. Por fim, o Athletico tem a missão de superar o Estudiantes.

As quartas de final, a exemplo da fase anterior, também são disputadas em jogos de ida e volta, onde a equipe com a melhor campanha garante a vantagem de decidir em casa.

Confira todos os próximos confrontos da Libertadores 2022

JOGOS DE IDA

Corinthians x Flamengo

Terça-feira, 02/08 às 21h30 na Neo Química Arena, em São Paulo

Atlético MG x Palmeiras

Quarta-feira, 03/08 às 21h30 no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Vélez x Talleres

Quarta-feira, 03/08 às 21h30 no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina

Athletico PR x Estudiantes

Quinta-feira, 04/08 às 21h30 na Arena da Baixada, em Curitiba

JOGOS DE VOLTA

Flamengo x Corinthians

Terça-feira, 09/08 às 21h30 no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Talleres x Vélez

Quarta-feira, 10/08 às 21h30 no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina

Palmeiras x Atlético MG

Quarta-feira, 10/08 às 21h30 no Allianz Parque, em São Paulo

Estudiantes x Athletico PR

Quinta-feira, 11/08 às 21h30 no Estádio Jorge Luis Hirschi em La Plata, Argentina

Chaveamento da Libertadores 2022

A Conmebol já tem definido o chaveamento da Libertadores. Em maio, além de sortear os jogos das oitavas de final, a entidade determinou o caminho que cada equipe terá de fazer para chegar até a final.

A possibilidade de uma final brasileira na Libertadores em 2022 é muito alta. De um lado o Estudiantes terá que vencer dois brasileiros para alcançar a decisão, enquanto do outro o vencedor entre Vélez e Talleres terá pela frente uma equipe também brasileira na semi.

Lembrando que na Libertadores não tem disputa por quinto, quarto ou terceiro lugar, apenas a final. Também não tem gol fora de casa.

Confira o chaveamento completo dos próximos confrontos da Libertadores 2022.

QUARTAS DE FINAL

Athletico PR x Estudiantes

Atlético MG x Palmeiras

Flamengo x Corinthians

Vélez x Talleres

SEMIFINAL

Athletico PR/Estudiantes X Atlético MG/Palmeiras (1)

Flamengo/Corinthians X Vélez/Talleres (2)

FINAL

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

Premiação Libertadores 2022

Além de levantar o troféu prateado da Copa Libertadores da América, o campeão também embolsa a quantia milionária de 16 milhões de dólares, ou R$86 milhões na cotação de julho em 2022.

A Libertadores já liberou todos os valores da premiação na temporada. Cada vez que a equipe avança para uma nova fase, ela embolsa um valor diferente como forma de recompensa, isto é, quanto melhor a etapa maior é o número que ela recebe.

Os prêmios começam na primeira fase e seguem até a final. Já o vice-campeão ganha R$32 milhões.

Confira a seguir os valores completos da Libertadores 2022.

Fase de grupos: R$16,2 milhões

Oitavas de final: R$5,4 milhões

Quartas de final: R$8 milhões

Semifinal: R$10 milhões

Campeão: R$86 milhões

Vice-Campeão: R$32 milhões

TOTAL: mais de R$124 milhões

