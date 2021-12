Conquista do Rubro-Negro teve o comando de Zico em seu auge na Libertadores e também no Mundial de Clubes

Quantos Mundiais o Flamengo tem? Não há dúvidas de que o Flamengo é um dos maiores clubes de futebol do Brasil. Cada uma das histórias e títulos tem o seu espaço na memória dos torcedores e até mesmo jogadores. O Mundial de Clubes, inclusive, também entra na história do clube rubro-negro com a presença de Zico.

Quantos títulos de Mundiais o Flamengo tem?

O Flamengo tem apenas um título do Mundial de Clubes, conquistado no ano de 1981 em vitória por 3 a 0 contra o Liverpool no Estádio Nacional de Tóquio, em Tóquio, no Japão.

Sob o comando do técnico Paulo César Carpegiani, o Flamengo chegou até a Copa Toyota, como era chamado o Mundial Interclubes na época, depois de ser campeão da Libertadores em cima do Cobreloa. Do outro lado, o Liverpool tinha acabado de superar o Real Madrid na grande final da Champions, chegando como o favorito na final do Mundial com o técnico Bob Paisley.

A data de 13 de dezembro de 1981 ficou marcada para a torcida do Rubro-Negro para sempre. No Estádio Nacional de Tóquio, na capital japonesa, as equipes entraram em campo com o mesmo objetivo: levantar a taça e ser o melhor elenco do mundo.

Mesmo favorito, o clube inglês mal conseguiu chegar até a área dos cariocas, enquanto Nunes marcou duas vezes e Adílio mais um, fechando a conta em 3 a 0 em favor dos brasileiros.

Escalação do Flamengo no Mundial de 1981: Raul, Leandro, Marinho, Mozer e Junior; Adílio, Andrade e Zico; Tita, Nunes e Lico.

Em breve documentário, a FLA TV conversou com os astros da conquista de 1981.

Copa Toyota é Mundial?

Muito se diz sobre a polêmica envolvendo a Copa Toyota, realizada entre os anos de 1980 até 2004, onde o Porto foi o grande campeão pela última vez sob o nome. A dúvida acontece porque a Copa Toyota surgiu depois que a montadora de automóveis decidiu comprar os direitos da competição, passando a ser disputada em um único jogo no Estádio Olímpico de Tóquio.

Só a partir daí, foi que a FIFA optou por tomar controle sobre o projeto e chama-lo de Mundial de Clubes da FIFA, de maneira oficial. Por isso, muitos torcedores dizem que o troféu da Copa Toyota não é realmente um título.

No entanto, a FIFA reconheceu em outubro de 2017, através de Conselho em Calcutá, na Índia, como título do Mundial os vencedores dos Intercontinentais de 1960 a 2004, incluindo os brasileiros como o Santos, Flamengo, Grêmio e São Paulo.

Quantas finais de Mundial o Flamengo participou?

O Flamengo só disputou duas finais do Mundial de Clubes da FIFA em toda a sua história, sendo em 1981 quando tornou-se campeão e depois em 21 de dezembro de 2019, quando perdeu para o Liverpool.

Em 2019, o trabalho do técnico Jorge Jesus recebeu todas as aclamações possíveis com o elenco rubro-negro. Isso porque o time foi campeão do Brasileiro, da Recopa, Supercopa do Brasil e da Libertadores contra o River Plate em Lima, no Peru.

Com isso, o clube classificou-se de maneira direta até as semifinais do Mundial. O elenco enfrentou o Al-Hilal, ex-clube de Jorge Jesus, vencendo por 3 a 1. Depois, na decisão, foi derrotado pelo Liverpool por 1 a 0 com gol de Roberto Firmino no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

