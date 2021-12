Copa Toyota não é Mundial? Entenda a polêmica

O Mundial de Clubes é celebrado por torcedores que acompanham os seus times em busca do título de melhor elenco do mundo. Idealizado pela FIFA, o torneio já passou por diferentes etapas na história, causando até mesmo confusão entre o público sobre o que é ou não é considerado parte da competição, como Mundial Interclubes, Intercontinental e Copa Toyota. Afinal, é ou não é Mundial? Entenda a história.

Copa Toyota não é Mundial? Conheça a história do torneio

Sim, a Copa Toyota é reconhecida pela FIFA como título de Mundial de Clubes, tendo os times brasileiros Flamengo, Grêmio e São Paulo como vencedores entre os anos de 1981 até 1993. Porém, para entender melhor o que é a Copa Toyota, é preciso conhecer a história do torneio.

O Mundial de Clubes surgiu primeiramente no cenário do futebol intitulada de Copa Intercontinental, ou Copa Europeia Sul-Americana, onde o campeão sul-americano enfrentava o campeão europeu em jogos de ida e volta, cada um em seu continente e, por fim, se necessário o desempate como terceiro jogo. O torneio durou entre 1961 até 1979.

Em 1980, surgiu a Copa Toyota depois que a montadora de automóveis decidiu comprar os direitos da competição, passando a ser disputada em jogo único no Estádio Olímpico de Tóquio até 2001 e depois o Estádio Internacional de Yokohama até 2004, quando o Toyota chegou ao fim.

A partir daí, em 2000, a FIFA tomou conta do torneio e optou por criar um campeonato maior com mais campeões ao redor do mundo, intitulado de Mundial de Clubes. Em sua primeira edição, o Brasil sediou o evento com as participações de Corinthians, Vasco, Al-Nassr, Raja Casablanca, Necaxa, South Melborne, Manchester United e Real Madrid, sendo estres campeões de seus continentes e convidados, onde o Corinthians consagrou-se campeão.

Somente a partir de 2014 é que a FIFA optou por criar um novo modelo para atender as demandas dos torcedores que acompanham a disputa, utilizando o formato mata-mata e deixando de lado a ideia de grupos. Hoje, a competição do Mundial mantém este formato, onde cada vencedor dos continentes disputam o título.

FIFA reconhece campeões de Intercontinentais

Em outubro de 2017, através de Conselho realizado em Calcutá, na Índia, a FIFA decidiu reconhecer como título do Mundial os vencedores dos Intercontinentais, Toyota e Interclubes de 1960 a 2004, incluindo os títulos dos brasileiros Santos, Flamengo, Grêmio e São Paulo mesmo os torneios não sendo realizados pela própria entidade na época.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, foi o responsável por fazer o pedido ao presidente da FIFA, Gianni Infantino. Em seguida, o comandante da entidade sul-americana publicou a carta que oficializa o reconhecimento das equipes.

Quem são os campeões do Mundial?

Para conhecer a história do Mundial, também é preciso saber quem são os vencedores de todos os anos. Os brasileiros que representam na lista são Santos, São Paulo, Flamengo e Grêmio, enquanto os argentinos saem na frente.

Confira todos os campeões dos antigos mundiais de clubes.

Copa Intercontinental

1960 – Real Madrid

1961 – Peñarol

1962 – Santos

1963 – Santos

1964 – Inter de Milão

1965 – Inter de Milão

1966 – Peñarol

1967 – Racing

1968 – Estudiantes

1969 – Milan

1970 – Feyenoord

1971 – Nacional do Uruguai

1972 – Ajax

1973 – Independiente

1974 – Atlético de Madrid

1975 – TORNEIO NÃO ACONTECEU

1976 – Bayern de Munique

1977 – Boca Juniors

1978 – TORNEIO NÃO ACONTECEU

1979 – Olímpia

Copa Toyota

1980 – Nacional do Uruguai

1981 – Flamengo

1982 – Peñarol

1983 – Grêmio

1984 – Independiente

1985 – Juventus

1986 – River Plate

1987 – Porto

1988 – Nacional do Uruguai

1989 – Milan

1990 – Milan

1991 – Crvena Zvezda

1992 – São Paulo

1993 – São Paulo

1994 – Vélez Sarsfield

1995 – Ajax

1996 – Juventus

1997 – Borussia Dortmund

1998 – Real Madrid

1999 – Manchester United

2000 – Boca Juniors

2001 – Bayern de Munique

2002 – Real Madrid

2003 – Boca Juniors

2004 – Porto

Mundial de Clubes da FIFA

2005 – São Paulo

2006 – Internacional

2007 – Milan

2008 – Manchester United

2009 – Barcelona

2010 – Inter de Milão

2011 – Barcelona

2012 – Corinthians

2013 – Bayern de Munique

2014 – Real Madrid

2015 – Barcelona

2016 – Real Madrid

2017 – Real Madrid

2018 – Real Madrid

2019 – Liverpool

2020 – Bayern de Munique

Como funciona o Mundial de Clubes hoje?

Diferente dos anos anteriores, o Mundial recebe um representante de cada continente, modelo adotado desde 2000 com a ideia da FIFA. Ao todo, são sete os times que jogam, sendo o convidado do país-sede, da Oceania, África, Ásia, Europa, América do Sul e América do Norte e Caribe.

O playoff, disputado com o time do país-sede e o representante da Oceania, define quem avança até as quartas de final. Com hierarquias diferentes, clubes escolhidos entram na disputa somente nas semifinais enquanto outros jogam os primeiros jogos.

Dessa maneira, dois confrontos únicos acontecem onde quem vencer segue até a semifinal e quem perder disputa o 5º lugar. Assim, os vencedores de cada semifinal tornam-se os finalistas para brigar pelo título de melhor equipe do mundo assim como determina a FIFA. Por fim, os perdedores batalham para herdar o terceiro lugar.

