Quantos títulos tem Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo?

Português deixa a Seleção da Polônia para assinar com o Flamengo a partir do ano que vem

Prestes a ser anunciado como o novo técnico do Flamengo para a temporada de 2022, o português Paulo Sousa já desperta a curiosidade dos torcedores desde o seu estilo de jogo, os números durante a carreira e até mesmo o número de títulos conquistados por toda a trajetória de Paulo Sousa como treinador.

Títulos de Paulo Sousa

O técnico Paulo Sousa contabiliza 5 títulos desde que se tornou treinador. Todos eles foram conquistados em três clubes, sendo em épocas diferentes no futebol da Europa.

O primeiro aconteceu enquanto trabalhava no Videton, da Hungria, quando levantou a taça de campeão da Taça da Liga. Depois, vieram outros dois troféus da Supertaça entre as temporadas de 2011/12 e 2012/13.

Um ano depois, dirigiu-se para Israel, onde ganhou dois títulos e por fim na Suíça outro, encerrando o seu ciclo naquele país.

Confira todos os títulos de Paulo Sousa em toda a sua carreira como técnico.

Videoton FC (Fehérvár)

1 Taça da Liga da Hungria (2011/12)

2 Supertaças da Hungria (2011/12 e 2012/13)

Maccabi Tel Aviv

1 Campeonato Israelense (2013/14)

1 Taça de Israel (2013/14)

FC Basel

1 Super Liga Suíça (2014/15)

Carreira de Paulo Sousa

Com 51 anos, Paulo coleciona recordações e principalmente bons números em seus trabalhos no início da carreira como treinador. Enquanto jogador, servindo o meio de campo, o português vestiu a camisa do Benfica, Sporting, Juventus, Inter de Milão, Parma, Borussia Dortmund, Panathinaikos e por fim o Espanyol.

Após pendurar as chuteiras, integrou a Seleção de Portugal em 2008 como técnico interino, onde permaneceu por apenas quatro meses servindo as categorias de base. Depois, seguiu para o seu primeiro trabalho solo, o QPR da segunda divisão da Inglaterra.

Ainda em terras inglesas, passou por Leicester e Swansea, transferindo-se em 2011 para o Videoton (atual Fehérvár FC) da Hungria, onde conquistou três títulos em sua passagem de quase três anos. Depois foi para o Maccabi Tel Aviv e o Basel, onde novamente ganhou títulos.

Em 2015 foi contratado pela Fiorentina, onde teve uma breve e discreta passagem sem grandes conquistas. Dois anos depois, transferiu-se ao Tianjin Quanjian, da China, e o Bordeuax em 2019, permanecendo por um ano até chegar ao fim de sua trajetória pela Europa.

Foi então que no começo 2021 a Seleção da Polônia convidou o treinador para apresentar o seu projeto rumo à Copa do Mundo do Catar. Lá, foram 15 partidas sendo seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas, disputando a Eurocopa, amistosos e Eliminatórias.

Paulo já trabalhou com Robert Lewandowski, um dos melhores jogadores do mundo neste momento. Paulo é considerado um técnico de posse de bola, mas que também alterna de acordo com os momentos, trabalhando com a velocidade do elenco.

Ex-atleta, Paulo gosta de jogar com os seus jogadores e extrair o melhor deles em campo, prometendo mostrar o bom lado ofensivo diante os seus adversários. Sob o comando da Fiorentina, por exemplo, teve 61% de posse de bola, 15 finalizações por jogo e 12 chances por jogo, de acordo com dados do portal Mauro Cezar no Youtube.

Paulo Sousa é o novo técnico do Flamengo em 2022

O Flamengo ainda não anunciou, mas a imprensa portuguesa e também a brasileira dão como definitiva a negociação entre Paulo Sousa e o clube carioca. O jornal Record, de Portugal, foi a primeiro a publicar a negociação.

Os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel viajaram até Portugal mas após a tentativa frustrada de repatriar Jorge Jesus, o Rubro-Negro optou por contratar Paulo Sousa para ser o seu novo técnico para 2022.

Esta será uma nova experiência para Paulo, onde promete extrair o melhor dos jogadores em busca de títulos na temporada. Em 2021, sob o comando de Renato Gaúcho, o clube perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras, além de ser eliminado na Copa do Brasil e terminar em segundo lugar no Brasileirão.

