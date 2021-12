Quem é Carlos Carvalhal e qual é o seu estilo de jogo?

O Flamengo está em busca de um novo treinador para a temporada de 2022 após demitir Renato Gaúcho, no último dia 29, depois da derrota por 2 a 1 para o Palmeiras na final da Copa Libertadores. Em meio a muitos rumores, um nome voltou a ser especulado na Gávea: Carlos Carvalhal.

Abordado pela diretoria rubro-negra em agosto de 2020, o treinador português não concretizou o acordo por receio em relação à situação da pandemia de COVID-19 no Brasil na época. Ele tem um filho com problemas leves de saúde. A informação é do jornalista Eric Faria, da Rede Globo.

Sendo assim, saiba quem é Carlos Carvalhal e qual é o estilo de jogo do possível novo técnico do Flamengo.

Quem é Carlos Carvalhal

Carlos Carvalhal é um técnico de futebol português de 56 anos de idade e, atualmente, comanda o Sporting Braga, de Portugal, quarto colocado da Primeira Liga, o campeonato nacional do país. Com uma carreira consolidada na Europa, ele possui passagens por clubes em Portugal, na Turquia e no Reino Unido. Foi campeão da primeira edição Taça da Liga, em 2007-08, com o Vitória de Setúbal e da Taça de Portugal, com o Braga, na última temporada (2020-21), contra o Benfica de Jorge Jesus.

Carvalhal coleciona trabalhos recentes também no Rio Ave, quinto colocado do campeonato português em 2019-20, no Swansea City e no Sheffield Wednesday, do futebol britânico.

Antes da carreira como treinador, ele foi jogador de futebol, atuando como zagueiro, durante as décadas de 80 e 90, jogando apenas em clubes portugueses, como o Porto e o próprio Braga. Pendurou as chuteiras em 1998 aos 32 anos no Sporting Espinho, onde começou a ser técnico na temporada seguinte.

Mais um treinador da escola portuguesa de futebol, Carvalhal é um estudioso do esporte, sem se prender a antigos conceitos. Ele também tem seu nome sugerido e avaliado por conta dos sucessos recentes dos compatriotas Jorge Jesus e Abel Ferreira no Brasil.

No comando técnico do Flamengo, ele teria o maior desafio de sua carreira como treinador, já que, pela qualidade do elenco e pelo dinheiro investido, o clube sempre entra como um dos favoritos nas competições que disputa e é pressionado para ganhar, jogar bem e ser campeão.

Qual é o estilo de jogo de Carlos Carvalhal

Com inúmeros times e elencos diferentes na carreira, Carlos Carvalhal se mostra um técnico que consegue se adaptar bem com as peças que tem à disposição e com o contexto do clube que comanda. Apesar de ter montado suas equipes em um 4-4-2 na maior parte do tempo, atualmente, no Braga, ele alterna entre o 3-4-3 e o 4-3-3, e molda o estilo de jogo de acordo com o adversário.

Quando comandava times menores e com pretensões baixas, como não serem rebaixadas ou buscando um lugar no meio da tabela, o Swansea e o Sheffield Wednesday por exemplo, Carvalhal optava por marcações baixas, concentradas em seu próprio campo defensivo, com a defesa compactada e, no momento ofensivo, optando pelos contra-ataques rápidos, utilizando as pontas do campo e tentando finalizar a jogada o mais rápido possível.

Esse cenário é pouco provável de ser repetido no Flamengo, uma vez que o time carioca quase sempre enfrenta equipes recuadas e, por isso, é quem precisa tomar as ações ofensivas, ficando mais tempo com a bola e tentando construir suas jogadas com mais paciência.

No Braga, apesar de não ser sempre e com um domínio tão grande como seria no Mengão, a equipe de Carvalhal já sai mais para o jogo e tem mais a posse de bola para iniciar o momento ofensivo. No momento das criações, o time tem paciência para rodar e procurar espaços na defesa adversária, mas com velocidade, usufruindo muito das beiradas de campo e com vários jogadores se aproximando da área para finalizar. Portanto, para não ter uma troca de passes lenta e inofensiva.

Quando não tem a posse de bola, a equipe do treinador português marca em pressão alta na saída do adversário, para recuperá-la rapidamente e tentar roubá-la perto da grande área, gerando uma chance de finalização ou gol. Para acompanhar a marcação do ataque, a defesa sobe e se posiciona, geralmente, no setor do meio de campo, pressionando ainda mais o adversário.

Essa forma de jogo seria benéfica para a equipe carioca porque favorece o jogo ofensivo da equipe, ajuda a criar buracos nas defesas mais fechadas e pode gerar mais solidez ofensiva ao time. O estilo de jogo de Carlos Carvalhal se assemelha com o Flamengo de 2019 treinador por Jorge Jesus.

A formação inicial do Mengão não deve mudar muito, alternando mais a forma de jogar atual do que os atletas em si.

Ele vai ser o técnico do Flamengo?

Carlos Carvalhal tem contrato com o Sporting Braga até junho de 2022 e, de acordo com o jornal Record, de Portugal, uma multa rescisória de 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. Por isso, para o técnico chegar ao Flamengo, o clube carioca deveria chegar a um acordo com o time português ou pagar essa multa milionária.

Ao lado de Jorge Jesus, Carvalhal é um dos favoritos da diretoria rubro-negra para assumir o cargo para a temporada de 2022.

