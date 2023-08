Faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão 2023?

O Brasileirão caminha para o fim do primeiro turno. O torcedor fanático já calcula para saber quantos pontos faltam para o título, a vaga para a Libertadores ou até para escapar da zona de rebaixamento. Saiba quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão e como está a classificação.

Veja: Pedro vai para o Corinthians?

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2023?

Já foram 17, então agora faltam 21 rodadas para acabar o Brasileirão 2023, disputado em pontos corridos. Cada vitória vale três pontos e o empate apenas um para ambos os times.

O Campeonato Brasileiro começou em 15 de abril, sábado, com a partida entre Palmeiras e Cuiabá no Allianz Parque, em São Paulo. São dois turnos, com 19 rodadas cada, no sistema de pontos corridos.

Jogam a primeira divisão do Brasileirão as equipes de América Mineiro, Athletico PR, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, RB Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

Depois de 28 anos, o Botafogo é o favorito ao título brasileiro. Sob o comando do português Luís Castro, o Glorioso assumiu a primeira posição e de lá não saiu mais. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Grêmio aparecem como os concorrentes diretos à liderança

Se o Botafogo ganhar o Brasileirão, este será o terceiro troféu do elenco.

A última rodada do Campeonato Brasileiro vai ser em 03 de dezembro, domingo, às 16h, horário de Brasília, com todas as vinte equipes em campo.

Como manda a tradição, todos os jogos na última rodada do Brasileirão acontecem no mesmo horário.

JOGOS DA ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃO 2023 - 3 DE DEZEMBRO

Fluminense x Grêmio

Vasco x RB Bragantino

São Paulo x Flamengo

Santos x Fortaleza

Goiás x América MG

Cruzeiro x Palmeiras

Internacional x Botafogo - CHANCE DE ERGUER O TROFÉU

Coritiba x Corinthians

Bahia x Atlético MG

Cuiabá x Athletico PR

Classificação da séria A atualizada

Confira a classificação do Brasileirão atualizada até a 17ª rodada, que tem Botafogo na liderança. Os quatro últimos times da lista correm risco de rebaixamento para 2024.

1) Botafogo - 43 pontos

2) Flamengo - 31 pontos

3) Palmeiras - 31 pontos

4) Grêmio - 30 pontos

5) Fluminense - 28 pontos

6) RB Bragantino - 28 pontos

7) Athletico PR - 27 pontos

8) São Paulo - 26 pontos

9) Cuiabá - 25 pontos

10) Cruzeiro - 23 pontos

11) Fortaleza - 23 pontos

12) Internacional - 23 pontos

13) Atlético MG - 21 pontos

14) Corinthians - 19 pontos

15) Santos - 17 pontos

16) Goiás - 16 pontos

17) Bahia - 15 pontos

18) Coritiba - 14 pontos

19) América MG - 10 pontos

20) Vasco - 9 pontos

Leia também:

Qual é o salário do Pedro no Flamengo em 2023?