Renato Gaúcho demitido do Flamengo? Torcedores elegem novo técnico

O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil depois de ser derrotado pelo Athletico-PR. O resultado estremeceu o trabalho de Renato Gaúcho à frente do clube, que vem sofrendo cada vez mais críticas por parte de torcedores e também da mídia esportiva, cogitando que Renato Gaúcho seria demitido do Flamengo, apontando nomes.

Renato Gaúcho foi demitido do Flamengo?

Não, Renato Gaúcho não foi demitido do Flamengo após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil no Estádio do Maracanã. Porém, de acordo com Cahê Mota, jornalista do portal GE, o técnico chegou a entregar o cargo e assumir total responsabilidade pela derrota, mas foi surpreendido com a Diretoria que não aceitou o pedido.

O Flamengo tem pela frente a final da Libertadores em 27 de novembro contra o Palmeiras. Além disso, briga na parte de cima da tabela pelo título do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Dessa maneira, responsáveis pelo Rubro-Negro pretendem manter Gaúcho até o fim do ano para evitar maiores crises e a desorganização com o trabalho que vem sendo realizado desde o meio do ano.

Quem pode substituir Renato Gaúcho no Flamengo?

Diferentes treinadores estão disponíveis no mercado. A mudança pode ser complexa se tratando da reta final da temporada, mas não impossível de acontecer visto o momento em que o Flamengo se encontra.

O nome mais sugerido pelos flamenguistas nas redes sociais é o de André Villas-Boas, português e ex-treinador do Olympique de Marseille, da França. O comandante deixou o time em fevereiro deste ano, contabilizando 60 partidas. Em seu currículo tem conquistas como Campeonato Português, Taça da Liga Portuguesa, Liga Europa, Campeonato Russo, Supertaça de Portugal, Taça da Rússia e Supertaça.

Porém, outros nomes de treinadores brasileiros também estão disponíveis neste momento. Embora seja uma escolha impossível ao Flamengo, Felipão deixou o comando do Grêmio em outubro e agora está sem clube.

Outras opções são Roger Machado, ex-técnico do Fluminense, e Mano Menezes, sem time desde que foi demitido do Al-Nassr FC, da Arábia Saudita.

Dorival Junior, experiente comandante brasileiro, e Oswaldo de Oliveira, também aparecem como livres. Porém, nenhum destes nomes pode agradar a torcida flamenguista, que espera o título da Libertadores para comemorar e fechar o ano com chave de ouro.

Jorge Jesus pode voltar para o Flamengo?

O técnico português atualmente comanda o Benfica, o qual tem vínculo até junho de 2022. Dessa maneira, o retorno de Jorge Jesus ao Flamengo não deve acontecer tão cedo, especialmente pelo bom momento do Benfica no Campeonato Português em primeiro lugar com 24 pontos, vantagem de um ponto com o vice-líder até a 10ª rodada.

Durante o segundo tempo contra o Athletico-PR na semifinal da Copa do Brasil, torcedores gritaram Mister, apelido dado à Jorge Jesus em sua trajetória pelo Flamengo.

“Ole, ole, ole, Mister! Mister” – Gritaram torcedores no Maracanã para provocar Renato Gaúcho e ressaltar a saudade do português.

Jorge Jesus conquistou Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Libertadores e Recopa enquanto dirigiu o time entre 2019 e 2020. Foram 49 partidas comandando o elenco do Rio sendo 37 vitórias, 7 empates e 5 derrotas.