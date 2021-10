Quantas Bolas de Ouro Lionel Messi tem?

O argentino Lionel Messi tem seis prêmios da Bola de Ouro. Idealizado pela revista France Football, o troféu é entregue para o jogador que, através de votação, é considerado o melhor da temporada. Messi ganhou pela última vez em 2019, enquanto ainda era jogador do Barcelona. Confira todas as conquistas de Messi.

Como funciona o prêmio Bola de Ouro?

A Ballon d’Our premia o melhor jogador da temporada através de votação realizada entre 200 jornalistas com um belíssimo troféu em formato de bola dourada.

Criada em 1956 pela revista francesa France Football, a premiação Bola de Ouro indicava somente atletas europeus, passando a incluir jogadores de outros continentes a partir de 2007. Com a criação do FIFA The Best, os dois prêmios se uniram. Mas, em 2015, a revista decidiu se separar da FIFA para celebrar o futebol duas vezes mais ao ano.

São trinta escolhidos por jornalistas onde ao final permanecem somente três escolhas. O mais votado é o vencedor da temporada e sortudo para receber a belíssima Bola de Ouro.

Quantas Bolas de Ouro Messi tem? Veja as conquistas

Messi tem seis Bolas de Ouro. O argentino foi escolhido o melhor jogador do ano em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019, todas enquanto vestia a camisa do Barcelona.

Em 2009, a primeira vez em que conquistou o título, Messi era um novato no clube da Catalunha. Jogando ao lado de Ibrahimovic, Xavi, Busquets, Daniel Alves e Puyot, ganhou Champions League, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Mundial de Clubes, Supercopa da Espanha e UEFA. Pela Argentina, faturou o olho olímpico em Pequim.

Por fim, em 2019, o argentino não venceu a Champions, mas ganhou o Campeonato Espanhol com o Barcelona, além do recorde de artilheiro daquela edição e também da UEFA.

Messi pode ganhar mais uma Bola de Ouro em 2021?

O argentino foi indicado ao prêmio da France Football ao lado de outros 29 grandes jogadores do futebol. Mesmo tendo prestígio, Messi não é o favorito para levantar a Ballon D’Or.

Geralmente, o jogador que integrar o elenco campeão da Champions leva vantagem na disputas, além de se levar em conta também o desempenho com a seleção. Em 2021, a Eurocopa e a Copa América foram realizadas, tendo Itália e Argentina vencedoras respectivamente. Dessa maneira, Messi integrou o elenco que ganhou a competição sul-americana e isso pode contar em seu favor.

Por outro lado, o argentino só participou da conquista da Copa do Rei pelo Barcelona. Em campo, teve grande êxito com seu futebol repleto de genialidade, que lhe rendeu a classificação na premiação. As apostas estão em alta e os apaixonados seguem apostando em La Pulga.

Prêmios na carreira de Messi

Lionel Messi contabiliza 37 títulos, todos pelo Barcelona. Na lista, constam prêmios da Champions League, Mundial de Clubes, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e UEFA. Com esse resultado, o argentino é o maior ídolo da torcida espanhola.

Pela Seleção da Argentina, tem três títulos, sendo uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, a Copa América em 2021 e a Copa do Mundo Sub-20 em 2005.

Além de ser ídolo do clube, Messi também contabiliza títulos individuais. Em seu currículo constam um prêmio FIFA The Best e o título de três vezes o melhor jogador da Europa pela UEFA.

Por vinte vezes liderou a artilharia do Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Champions League. Dentro do clube foi escolhido como o melhor jogador da época em dez oportunidades. Em 2014, recebeu o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo no Brasil, deixando Arjen Robben, da Holanda, e até mesmo Manuel Neuer, da Alemanha, para trás.