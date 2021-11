Resultado do jogo do Flamengo: Rubro-negro faz 3 a 0 e sonha com título

A torcida flamenguista ainda sonha com o tricampeonato. O resultado do jogo do Flamengo nesta quinta-feira, 11, por 3 a 0 diante do Bahia, no Maracanã, levou o time aos 57 pontos. Agora são 11 atrás do líder Galo, mas com oito partidas para o time carioca realizar no Brasileirão. Veja como foi o confronto entre Flamengo x Bahia.

Qual o resultado do jogo do Flamengo hoje?

A equipe do Flamengo conseguiu o resultado de 3 a 0 no jogo de hoje, 11, diante do Bahia, no Maracanã. Em busca do triunfo, depois de empatar com a lanterna Chapecoense, a equipe Rubro-negra conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 26 minutos, Diego Ribas tentou uma bicicleta dentro da área, mas foi bloqueado.

O árbitro então assinalou pênalti em lance polêmico, ao alegar que a bola tocou no braço do zagueiro Conti. O VAR chamou o juiz para revisão e ele manteve a marcação. Depois de muita enrolação, Gabigol pegou a bola e marcou seu centésimo gol pelo time carioca. Entre o lance e a cobrança, foram cerca de 5 minutos.

A partida se manteve elétrica e aos 41 minutos, o lateral Matheus Bahia, do Tricolor, recebeu o segundo amarelo após falta em Kenedy. Com um a mais, o Flamengo entrou no segundo tempo em busca de ampliar o resultado do jogo, e logo conseguiu. Aos 12, Vitinho invadiu a área e cruzou para Michael apenas completar para o gol.

Mesmo com o 2 a 0 no placar, o clima esquentou. Logo depois do segundo gol do Fla, o atacante Rossi e o meia Diego se desentenderam. Após o atacante do Bahia acertar uma cotovelada no meia, o camisa 10 Rubro-negro segurou o pescoço do atleta. A arbitragem consultou o VAR e expulsou ambos.

Com 10 contra nove, o Flamengo controlou a partida e chegou ao terceiro gol para fechar as contas. Aos 43, Andreas Pereira avançou pelo meio, livre, e bateu de esquerda na entrada da área para fazer mais um do time da Gávea. Resultado final do jogo do Flamengo: 3 a 0.

Como fica as equipes na tabela?

Com o triunfo, a equipe do flamenguista chegou aos 57 pontos e se manteve na terceira posição da tabela. Agora, são 11 atrás do líder Atlético MG, que tem 68. No entanto, a equipe de Renato Gaúcho tem uma partida a menos que o Galo e pode diminuir a vantagem mineira e tentar assumir a vice-liderança, que hoje é do Palmeiras.

Por outro lado, o Bahia estacionou nos 36 pontos e perdeu a oportunidade de abrir uma maior vantagem da zona do rebaixamento. O Tricolor é o atual 16º, com três de vantagem para o Juventude, primeiro time dentro do Z-4.

Quando será o próximo jogo do Flamengo?

Após o resultado de 3 a 0 no jogo contra o Bahia, o Flamengo volta a campo no dia 14 de novembro. O próximo compromisso do Rubro-negro será diante do São Paulo, mas no Estádio do Morumbi, às 16 horas.

