Jogo atrasado do Grêmio x Flamengo em 2021: confira a data e horário

A CBF definiu a data do jogo atrasado pela segunda rodada do Brasileirão entre Grêmio x Flamengo. Na época, o confronto foi adiado por conta da convocação de jogadores para a Seleção Brasileira. Saiba quando será realizado o jogo atrasado, onde assistir e horário.

Quando será o jogo atrasado entre Grêmio x Flamengo?

O jogo atrasado do Grêmio e Flamengo será realizado em 23 de novembro de 2021, terça-feira, sem horário definido na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Atendendo à pedidos do Flamengo, a CBF adiou o duelo já que jogadores do clube carioca foram convocados pelo técnico Tite para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 em junho.

Agora, as equipes vão se enfrentar quatro dias antes da viagem do Rubro-Negro para Montevidéu, no Uruguai, onde vai disputar a final da Libertadores de 2021 contra o Palmeiras no sábado em 27 de novembro.

Grêmio x Flamengo – Terça-feira, 23 de novembro, na Arena do Grêmio sem horário definido (Premiere)

Quais são os outros jogos atrasados do Brasileirão 2021?

O Brasileirão da Série A tem neste momento dois jogos atrasados. Precisam ser realizados uma partida da 2ª rodada e outra da 30ª. Os confrontos tiveram as datas alterada devidos à programação da Data FIFA, onde jogadores dos clubes brasileiros defenderam a Seleção de Tite nas Eliminatórias. Para não prejudicar nenhuma equipe, a entidade brasileira do futebol optou pela decisão mais fácil.

Veja abaixo os jogos atrasados do Brasileirão 2021:

Grêmio x Flamengo – Arena do Grêmio (23/11 sem horário definido) 30ª rodada: Atlético-GO x Juventude –Estádio Antônio Accioly (23/11 às 19h)

Como está a classificação do Brasileirão?

Até a realização da 31ª rodada do Brasileiro, a briga pelo título segue intensa com Atlético-MG, o atual líder, Palmeiras e Flamengo disputando o topo da classificação. Cada ponto é importante no que diz respeito com as diferenças na tabela.

Já Corinthians, Fortaleza, Bragantino, Internacional e Fluminense duelam por vagas no G-6 do torneio para que, dessa maneira, cheguem até a Libertadores do ano que vem. No meio da tabela, Cuiabá, Ceará, São Paulo e América-MG.

Por fim, na parte de baixo da classificação, a Chapecoense está praticamente rebaixada com 99% de chances enquanto Grêmio, Sport, Juventude, Santos e Bahia brigam para escapar do rebaixamento até a segunda divisão.

