O Flamengo é o time brasileiro com a maior folha salarial do país. O número se consolidou ainda mais a partir da temporada 2019 e depois de 2023, quando o investimento gerou títulos da Copa do Brasil, Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Confira qual é o maior salário dos jogadores do Flamengo.

A diretoria do Rubro-Negro corre atrás de reforços todos os anos, investe em compra de jogadores para manter o alto nível do time dentro e fora de campo. Segundo o jornalista Igor Siqueira, do porta UOL, os investimentos entre 2018 a 2023 giram em torno de R$ 1 bilhão. Esse valor é referente à contratação e renovação de contrato de jogadores.

Por mês, o time gasta R$ 36 milhões para manter os salários dos jogadores. De todo o elenco, pelo menos quatro jogadores ganham próximo ou até mais de R$ 1 milhão por mês: Gabigol, o atacante Bruno Henrique, o meia Arrascaeta e o lateral Filipe Luís. Esses valores levam em consideração o salário CLT e os direitos de imagem.

Os altos valores colocam os jogadores do Flamengo na lista dos mais bem pagos do futebol brasileiro. Ao lado do Palmeiras, é o time mais valioso do país. De acordo com o portal Transfermarkt, o valor total de mercado do Flamengo é de € 154,15 milhões, o mesmo que R$ 808 milhões na cotação de junho de 2023.

1º Gabigol - R$ 1,6 milhão - Salário dos jogadores do Flamengo

Já imaginou receber mais de 1 milhão de reais por mês? Sim, este é o salário de Gabriel Barbosa, principal estrela do elenco do Flamengo. É ele quem possui o maior salário do clube carioca. Gabigol e Kenedy faziam a dupla mais cara do elenco, até que o companheiro foi solicitado de volta ao Chelsea. Hoje, o atleta recebe um total de 1,6 milhões de reais por mês do clube, o que o deixa no segundo lugar de jogadores mais bem pagos no Brasil.

No ranking de maiores salários da Libertadores, publicado pelo jornalista Rafael Reis, do UOL, em maio de 2023, o jogador do Flamengo fica atrás apenas de Dudu, do Palmeiras, que recebe um total de R$ 2,1 milhões por mês. Vale ressaltar que Gabigol é o principal atacante da equipe rubro negra carioca e tem contrato fechado com o time até 2024.

O camisa 9, vale destacar, é a contratação mais cara da história do Flamengo. Em 2019, o jogador, que estava emprestado a Inter de Milão, custou R$ 97 milhões. O alto investimento, no entanto, valeu a pena. O atacante foi crucial para o título da Libertadores de 2019 e o bicampeonato brasileiro (2019 e 2020), além da conquista da Libertadores e Copa do Brasil em 2022.

É importante ressaltar que, cada vez que o jogador se torna decisivo na temporada entre finais de campeonatos e conquistas de títulos, o seu valor de mercado aumenta e, consequentemente, torna-se mais valioso dentro do próprio clube.

2º David Luiz - R$ 1,5 milhão/mês salário no Flamengo

David Luiz possui uma bagagem que nenhum outro jogador tem. Já vestiu a camisa do Chelsea, Arsenal, PSG e hoje está no Mengo. Ex-jogador da Seleção Brasileira, David Luiz também tem um dos salários mais altos no Flamengo. O atleta recebe aproximadamente R$ 1,5 milhão por mês, de acordo com o ranking divulgado pelo portal UOL.

Antes do Flamengo, o zagueiro estava jogando na Europa. E sua negociação foi bem difícil devido ao alto salário para o clube brasileiro. O valor pelo qual o jogador foi contratado é praticamente o mesmo que pediu ao Benfica, de Portugal, no ano passado.

O clube português queria pagar 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,5 milhões). De acordo com o UOL, se calcular baseado no R$ 1,5 milhão por mês, durante toda a temporada o atleta pode receber cerca de R$ 19,5 milhões.

Mesmo com lesões durante as temporadas, David Luiz continua como um dos salários dos jogadores do Flamengo mais altos.

3º Bruno Henrique - R$1,2 milhão/mês salário no Flamengo

Em 2022, uma grave lesão no joelho tirou o atacante Bruno Henrique dos gramados da metade da temporada. Ele perdeu as decisões da Libertadores, Copa do Brasil e até jogos do Brasileirão. Mesmo assim, conseguiu se manter como um dos maiores salários dos jogadores do Flamengo. Bruno voltou a jogar no início de 2023.

Aos 32 anos, Bruno Henrique tem um salário de aproximadamente R$ 1,2 milhão por mês. Ele está com contrato firmado com o Flamengo até o final de 2023. Não há indícios de que o jogador irá de fato renovar.

De acordo com as regras no futebol, um jogador pode assinar um pré-contrato faltando menos de seis meses para acabar o vínculo com o seu atual time. Isso significa que, em 1º de julho, Bruno Henrique poderá assinar com qualquer outro clube.

Foram 10 meses sem jogar, mas de acordo com o portal GE, o Rubro-Negro deve lutar para manter o atacante.

4º Everton Ribeiro - R$ 1,2 milhão/mês

Convocado pelo treinador Tite para jogar a Copa do Mundo do Catar com a Seleção Brasileira, Everton Ribeiro é a peça chave do meio de campo do Flamengo, um dos principais jogadores. Sendo valorizado, nada mais justo do que o jogador receber um salário alto no Flamengo, equipe a qual faz parte.

Everton Ribeiro ganha, por mês, um valor aproximado de R$ 1,2 milhão por mês, de acordo com o jornalista Jorge Nicola. O salário configura um dos maiores do futebol brasileiro na área, ou seja, é um dos meias no futebol brasileiro que mais fatura.

Everton está no mesmo patamar que Gabigol, Pedro e Arrascaeta. O contrato do jogador com o time da Gávea vai até dezembro de 2023, mas de acordo com a jornalista Marília Ruiz, do BandSports e UOL, outros times também estão interessados em comprar Everton Ribeiro. No entanto, segundo o jornal O Globo, o Flamengo prepara uma renovação com o meia, assim como Diego Ribas.

5º Arrascaeta - R$ 1,1 milhão - Salário dos jogadores do Flamengo

O meia uruguaio também está entre os maiores salários do Flamengo. O seu contrato com o time está firmado até 2026 e seu salário é de R$ 1,1 milhão por mês. Junto com Gabigol, David Luiz e Bruno Henrique, Arrascaeta está no top 5 dos salários mais altos da equipe do Flamengo e também do cenário de futebol brasileiro.

O uruguaio chegou ao rubro-negro carioca em 2019 e conquistou, desde então, vários títulos importantes para o time: Brasileirão 2019 e 2020, a Libertadores de 2019 e 2022, a Supercopa de 2020 e 2021, a Recopa de 2020 e a Copa do Brasil em 2022, além dos Campeonatos Cariocas.

Em 2022, Arrasca renovou o seu contrato com o Flamengo. A partir daí, o seu salário também subiu. Inclusive, segundo o jornal Extra, o aumento de seu salário deveu-se, justamente, ao pedido do jogador de ter valor equiparado ao da dupla Gabigol e Bruno Henrique. Tanto Arrascaeta como a dupla de atacantes possuem uma importância significativa para o elenco carioca.

6º Filipe Luís- R$ 1 milhão/mês salário no Flamengo

Ídolo do Atlético de Madrid e Seleção Brasileira, o lateral esquerdo rubro negro também compõe a nata dos atletas com maiores salários no Flamengo. Filipe Luís recebe na faixa de R$ 1 milhão por mês. Ele chegou ao time carioca em 2019, após passar quase 10 anos no Atlético de Madrid.

Em novembro de 2022, Filipe renovou o contrato com o Flamengo. Ainda segundo o GE, ele aceitou reduzir o seu salário após renovar, mas os números não foram informados. Mesmo assim, continua na lista das altas cifras.

De acordo com o portal Transfermarkt, o valor de mercado do lateral é de € 350 mil, ou R$ 1,8 milhão de acordo com a cotação de junho de 2023. Filipe segue no time, mas o seu futuro é incerto, assim como a aposentadoria.

E Vidal, vai sair do Flamengo em 2023?

7º Pedro - R$ 1 milhão/mês - Salário dos jogadores do Flamengo

Desde que Bruno Henrique machucou o joelho em grave lesão, o atacante Pedro, ex-Fluminense, assumiu o lugar no ataque do Flamengo. Ao lado de Gabigol, o jovem de 25 anos tornou-se titular absoluto sob o comando dos treinadores rubro-negro.

O jovem Pedro é outro atleta que está na casa de 1 milhão por mês como salário. Ao renovar o seu contrato em junho de 2023 com o Rubro-Negro até dezembro de 2027, o salário do atacante subiu significativamente porque é um dos principais atletas do elenco atual do Flamengo.

Pedro participou da conquista da Libertadores em 2022 e também da Copa do Brasil em 2022, além dos campeonatos cariocas e Brasileirão. Os torcedores não querem perde-lo, por isso todo o valor gasto será recompensando dentro de campo.

Mas afinal, quais títulos o Flamengo não tem?