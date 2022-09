Salário João Gomes do Flamengo: quanto o jogador ganha?

Confira o valor do jogador do Flamengo. Foto: Reprodução / Marcelo Cortes / Flamengo

Boa notícia ao torcedor rubro-negro! O volante João Gomes renovou o seu contrato com o Flamengo até 31 de agosto de 2027. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo clube neste sábado, 17 de setembro, após ambas as partes chegarem a um novo acordo. Formado nas categorias de base, qual vai ser o Salário João Gomes do Flamengo?

Valor do Salário João Gomes do Flamengo

O Flamengo tem novidades para o elenco na temporada. Formado nas categorias de base do clube, o volante João Gomes renovou o seu contrato com o clube até 31 de agosto de 2027. O Rubro-Negro oficializou a notícia nas redes sociais neste sábado, 17 de setembro.

Fundamental na conquista até a final da Libertadores e na Copa do Brasil, o volante ganhou a primeira oportunidade no profissional em 2020, e desde então não saiu mais.

Mas a renovação de contrato de João Gomes também contou com aumento de salário. Segundo apurações do portal GE, o salário do volante vai ser de R$ 250 mil por mês, cinco vezes mais do que o salário de antes.

Ainda segundo a publicação do GE, o reajuste salarial do atleta foi confirmado na sexta-feira, após conversas do empresário de João Gomes e o Flamengo.

Confira o anúncio da renovação de contrato de João Gomes no Flamengo.

Flamengo on Twitter: “O PITBULL RENOVOU! 🐕🖋️🔴⚫O atleta João Gomes assinou renovação de contrato com o Mengão até 31 de agosto de 2027!#VamosFlamengo 📸: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/xdW11fWpI3 / Twitter” O PITBULL RENOVOU! 🐕🖋️🔴⚫O atleta João Gomes assinou renovação de contrato com o Mengão até 31 de agosto de 2027!#VamosFlamengo 📸: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/xdW11fWpI3

Vestindo a camisa do Rubro-Negro desde as categorias de base, João Gomes subiu para o elenco profissional em 2020, e desde então permanece peça chave no time titular.

São 52 partidas dois gols marcados na temporada atual, segundo dados do portal Transfermarkt. O jogador já disputou a Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Brasileirão. Os dois gols foram marcados na terceira fase e na semifinal da Copa do Brasil.

Ao todo, João Gomes contabiliza 105 jogos no profissional e três gols, enquanto na base apresenta dois jogos, com um gol marcado, segundo o site Transfermarkt.

Leia também: Premiação da Sul Americana 2022: quanto ganha o campeão?