Premiação da Sul Americana 2022: quanto ganha o campeão?

Em 1º de outubro, São Paulo e Independiente del Valle disputarão a final da Copa Sul-Americana 2022, no Estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina. Além do troféu e o título de campeão, o elenco vencedor também embolsará a Premiação da Sul Americana 2022 milionária. Curioso para saber qual será o valor? Confira as principais informações da final a seguir.

Qual é a premiação da Sul Americana 2022?

O campeão da Copa Sul Americana 2022 vai embolsar R$ 26,1 milhões, o mesmo que US$ 5 milhões na cotação de setembro. A premiação entregue pela Conmebol como forma de recompensa ao clube vencedor.

Para o vice-campeão, a premiação será de pouco mais de R$ 10 milhões, ou US$ 2 milhões.

Assim como a Libertadores, a Sul Americana também direciona valores diferentes aos clubes que avançarem cada nova etapa na competição. Isto é, se o time se classifica da fase de grupos até as oitavas, ele fatura um valor x. Se ele passar para as quartas de final, fatura um valor ainda mais alto.

Para entender direitinho como funciona, confira todos os valores da premiação da Copa Sul-Americana em 2022.

Primeira fase: RS$ 1 milhão

Fase de grupos: R$ 1,5 milhão por jogo como mandato

Oitavas de final: R$ 2,6 milhões

Quartas de final: R$ 3,1 milhões

Semifinal: R$ 4,1 milhões

Vice-campeão: R$ 10 milhões

Campeão: R$ 26,1 milhões

Onde vai ser a final da Copa Sul-americana de 2022?

A final da Copa Sul-Americana está marcada para o dia 1º de outubro de 2022, sábado, no Estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina. O horário ainda não foi definido pela Conmebol.

São Paulo e Independiente del Valle disputarão o título da edição no sábado, em partida única. O confronto tem prorrogação, onde em caso de empate o tempo extra será iniciado. Em caso de igualdade no placar, a disputa seguirá para os pênaltis.

Com capacidade para receber 57 mil torcedores, os ingressos já estão à venda para ambos os clubes. De um lado, o tricolor paulista que venceu em 2012 a competição e, do outro, o time do Equador que também coleciona um título em 2019.

Como acompanhar os jogos da Sul-americana 2022?

Os jogos da Copa Sul Americana só estão disponíveis na Conmebol TV, canal disponível apenas entre as operadoras Sky, Claro/Net e DirecTV GO.

Para acompanhar todos os embates, incluindo a final entre São Paulo e Independiente del Valle, o torcedor deve sintonizar o canal em sua programação para curtir todas as emoções da competição. No entanto, a novidade é que para a final de 2022, o sinal estará 100% aberto e, por isso, todos os assinastes das operadoras citadas poderão acompanhar.

Outra opção são os aplicativos de streaming NOW, Sky Play e DirecTV GO, apenas para quem já é assinante.

