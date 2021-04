Veja os melhores memes do Flamengo com o título da Supercopa

O Flamengo venceu o Palmeiras na disputa da Supercopa do Brasil 2021, neste domingo (11), no Estádio Mané Garrincha, e levou os torcedores ao delírio. A partida que terminou empatada em 2 a 2, foi decidida nos pênaltis, com vitória rubro-negra por 6 a 5. O título rendeu diversas brincadeiras na internet envolvendo jogadores, times e torcidas. Confira então os melhores memes do Flamengo com o título da Supercopa.

Veja os memes na internet com título do Flamengo

Os torcedores flamenguistas já estão acostumados a comemorar títulos neste passado recente. Somente em 2021 o clube já conquistou dois canecos: Campeonato Brasileiro e Supercopa. No entanto, embora a equipe tenha conquistado o Brasileirão neste ano, o título é válido pela temporada passada.

Flamengo e Palmeiras dominam o futebol brasileiro nos últimos anos. Dois clubes com grandes investimentos, os confrontos entre as equipes costumam então ser quentes e agitados. Com a constante disputa por títulos, a rivalidade entre rubro-negros e alviverdes aumenta ano após ano, e com a conquista dos cariocas em cima do adversário, as brincadeiras na internet foram garantidas. Veja alguns memes do Flamengo:

ISSO AQUI NÃO É PALMEIRAS, ISSO AQUI É FLAMENGO!!! — Museu de Memes do Flamengo (@MuseuMemesFla) April 11, 2021

Bolsonaro acabou de anunciar… novo Ministro da Defesa! Diego Alves pic.twitter.com/MbwEg6OqZB — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) April 11, 2021

Ex-jogadores do Flamengo também aproveitaram o embalo para tirar uma onda com os palmeirenses, e as postagens e memes divertiram diversas pessoas nas redes sociais. Lucas Paquetá e Yuri Cesar usaram o Twitter para brincar com a falta de títulos do Verdão na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Mundial de Clubes, mas também na Supercopa.

Atualizando que os mlks é foda

O palmeiras…

Não tem Copinha

Não tem Mundial e

Não tem Supercopa

❤️🖤🏆 — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) April 11, 2021

Já os jogadores do atual elenco flamenguista, aproveitaram o momento de descontração logo depois da conquista do título, para dançarem e se divertirem com mais um título.

Flamengo vence Palmeiras e fatura o bi da Supercopa

A decisão da Supercopa do Brasil 2021 começou elétrica. Logo no primeiro minuto da partida, Raphael Veiga inaugurou o marcador. Após chutão do goleiro Rubro-negro, Diego Alves, o volante Felipe Melo tocou de cabeça para o meia, que driblou Willian Arão, e cara a cara com arqueiro, bateu firme para fazer o 1 a 0 para o Palmeiras.

O Verdão seguia melhor que o Fla nos minutos iniciais, mas a equipe carioca, aos poucos, conseguiu se encontrar na partida e empatou o confronto. Aos 22 minutos, Gabigol aproveitou o rebote da finalização de Filipe Luís na trave, e apenas empurrou para o gol vazio. No entanto, os cariocas conseguiram virar o confronto ainda na primeira etapa. Nos acréscimos, aos 48, o meia Arrascaeta recebeu passe de Bruno Henrique na esquerda. O uruguaio limpou a marcação e então bateu no canto direito de Weverton para colocar o Flamengo na liderança do placar.

O Flamengo terminou a primeira etapa em alta com o gol nos últimos minutos, mas o Palmeiras se recuperou no início da segunda etapa. Pela necessidade de igualar o marcador, o Palmeiras ficava com a posse de bola e tentava tomar as iniciativas no confronto. Aos 26 minutos do segundo tempo, Rony é lançado e invade a grande área, mas Rodrigo Caio puxa a camisa do atacante. O árbitro assinala o pênalti. Na cobrança, Raphael Veiga bate firme no canto esquerdo de Diego Alves para então empatar novamente o confronto.

Disputa de pênaltis

Com o empate no marcador, a decisão do título da Supercopa então ocorreu nos pênaltis. Entretanto, os cariocas levaram a melhor e Rodrigo Caio converteu sua cobrança nas alternadas, após Mayke perder para o Alviverde.

Com a vitória em 6 a 5 nos pênaltis, Flamengo faturou seu segundo título da Supercopa, mas agora é o maior vencedor da competição.

