Flamengo vence Palmeiras nos pênaltis e é bicampeão da Supercopa

O Flamengo venceu o Palmeiras nos pênaltis por 6 a 5 neste domingo (11), no Estádio Mané Garrincha, e conquistou seu segundo título da Supercopa do Brasil. Em confronto equilibrado, equipes empataram em 2 a 2 no tempo regulamentar, mas Rubro-negro levou a melhor nas penalidades . Arrascaeta e Gabigol fizeram para o Fla, enquanto Raphael Veiga fez os dois tentos do Alviverde. Com o título, equipe carioca fatura ​a premiação milionária de R$5 milhões. Veja como foi o jogo.

Flamengo e Palmeiras empatam em jogo acirrado

A decisão da Supercopa do Brasil 2021 começou elétrica. Logo no primeiro minuto da partida, Raphael Veiga inaugurou o marcador. Após chutão do goleiro Rubro-negro, Diego Alves, o volante Felipe Melo tocou de cabeça para o meia, que driblou Willian Arão, e cara a cara com arqueiro, bateu firme para fazer o 1 a 0 para o Palmeiras.

O Verdão seguia melhor que o Fla nos minutos iniciais, mas a equipe carioca, aos poucos, conseguiu se encontrar na partida e empatou o confronto. Aos 22 minutos, Gabigol aproveitou o rebote da finalização de Filipe Luís na trave, e apenas empurrou para o gol vazio.

A partida continuava de lá para cá e o clima esquentava. No minuto 38, o treinador Abel Ferreira se irritou com a arbitragem e levou o cartão vermelho. Expulso, o português viu então de fora sua equipe sofrer a virada. Nos acréscimos da primeira etapa, aos 48, o meia Arrascaeta recebeu passe de Bruno Henrique na esquerda. O uruguaio limpou a marcação e então bateu no canto direito de Weverton para colocar o Flamengo na liderança do placar.

Palmeiras consegue empate na segunda etapa

Se o Flamengo terminou a primeira etapa em alta com o gol nos últimos minutos, o início da segunda etapa foi do Verdão. Pela necessidade de igualar o marcador, o Palmeiras ficava com a posse de bola e tentava tomar as iniciativas no confronto. No entanto, os cariocas também levavam perigo em suas descidas ao ataque.

Aos 26 minutos do segundo tempo, Rony é lançado e invade a grande área, mas é puxado pela camisa por Rodrigo Caio. O árbitro assinala o pênalti. Na cobrança, Raphael Veiga bate firme no canto esquerdo de Diego Alves para empatar novamente o confronto.

O duelo continuava acirrado e o Rubro-negro conseguiu criar as melhores oportunidades na reta final do jogo. Em finalizações de Vitinho e Gabigol, a bola chegou a ficar em cima da linha, mas não entrou. Com a igualdade no placar, o título foi decidido então nos pênaltis.

Flamengo vence nos pênaltis e é campeão da Supercopa

Com dois grandes goleiros cada, Diego Alves e Weverton brilharam na disputa das penalidades. No entanto, os cariocas levaram a melhor e Rodrigo Caio converteu sua cobrança nas alternadas, após Mayke perder para o Alviverde.

Com a vitória em 6 a 5 nos pênaltis, Flamengo faturou seu segundo título da Supercopa, e agora, é o maior vencedor da competição.

Quais são os campeões da Supercopa do Brasil?

Criada em 1990, a Supercopa do Brasil teve apenas quatro edições desde seu surgimento. Isso porque após a primeira e segunda edição, a competição foi interrompida. No entanto, a CBF retomou o torneio em 2020, com a partida entre Flamengo e Athletico-PR.

Na primeira disputa, a partida ocorreu entre o Vasco da Gama, campeão brasileiro, contra o Grêmio, vencedor da Copa do Brasil. No entanto, o jogo entre as equipes não ocorreu em um jogo específico. Isso porque os clubes se enfrentaram na Copa Libertadores da América 1990, e o confronto no torneio continental, serviu de disputa para a Supercopa.

Logo depois de um empate em 0 a 0 no primeiro jogo, o Tricolor venceu o segundo por 2 a 0, no Estádio Olímpico Monumental e se sagrou campeão.

No ano seguinte, o campeão brasileiro, Corinthians, enfrentou o vencedor da Copa do Brasil, o Flamengo. Desta vez em jogo único, o Timão venceu o jogo com gol de Neto, e se consagrou como segundo campeão da Supercopa.

Por fim, o Flamengo voltou a disputar a Supercopa em 2020, após vencer o Campeonato Brasileiro de 2019. Na decisão encarou o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil. Em jogo realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Rubro-negro venceu por 3 a 0, com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, e conquistou seu primeiro troféu na competição.

Campeões:

1990: Grêmio – venceu o Vasco

1991: Corinthians – venceu o Flamengo

2020: Flamengo – venceu o Athletico-PR

2021: Flamengo – venceu o Palmeiras

