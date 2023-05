Vidal vai sair do Flamengo em 2023? Últimas notícias

Desde que chegou ao Flamengo em julho de 2022, o chileno Arturo Vidal, 36 anos, participou da conquista de dois grandes títulos, além de vestir a camisa em partidas importantes. Porém, após o empate com o Ñublense na Libertadores e o desempenho ruim do elenco em campo, Vidal tem sido alvo de protestos de torcedores do Flamengo.

Jogador Vidal vai sair do Flamengo em 2023?

Mesmo deixando a desejar dentro de campo, o argentino Arturo Vidal segue no Flamengo pela temporada. Em entrevista ao portal Goal publicada em 25 de maio, o meia garantiu que vai continuar no clube carioca mesmo com críticas e protestos de torcedores.

“Tenho contrato aqui no Flamengo e estou concentrando 100% em melhorar o meu rendimento e tentar ganhar os três títulos que temos pela frente” – afirmou Vidal.

O contrato do jogador vai até dezembro de 2023. O seu desempenho este ano tem apenas 23 partidas sem gols, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

No começo do ano, o chileno chegou a dizer em live que jogaria no Colo-Colo facilmente. A declaração não foi bem recebida pelos torcedores do Flamengo.

Em 24 de maio, o Flamengo empatou com o Ñublense pela quarta rodada da Libertadores. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Vidal foi alvo de protestos. Ele chegou a responder o torcedor e até encarar.

Confira o vídeo do protesto.

RECEPÇÃO CALOROSA! 👀 Os jogadores do Flamengo desembarcaram no Rio após o empate com o Ñublense, pela Libertadores, e teve um torcedor que tinha recado pra vários atletas… olha aí! 😬 pic.twitter.com/VMe20RgSmf — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 25, 2023

Qual é o salário de Vidal no Flamengo?

O salário de Arturo Vidal no Flamengo é de R$ 1,1 milhão por mês, de acordo com informações do blog Rafael Reis, do portal UOL, em levantamento publicado em 22 de maio de 2023. O jornalista realizou uma pesquisa dos maiores salários da Libertadores e, pasmem, o Rubro-Negro tem cinco dos jogadores na lista, incluindo Gabigol, David Luiz, Bruno Henrique, Vidal e Arrascaeta.

Vidal fatura mais de um milhão todos os meses. É por isso que boa parte dos protestos dos torcedores são direcionados à ele, já que tem um alto valor na folha salarial do clube e pouco rendimento em campo.

Desde que chegou ao Rubro-Negro em julho do ano passado, Vidal integra a lista de maiores salários do clube ao lado de Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Confira a lista completa dos salário dos jogadores do Flamengo aqui.

Temporada do Flamengo

O início da temporada 2023 para o Flamengo não foi nada fácil. O time perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, depois a Recopa para o Independiente del Valle e a Taça Guanabara e Campeonato Carioca para o Fluminense, além de garantir apenas o terceiro lugar no Mundial de Clubes.

Todos os vexames na temporada foram sob o comando do português Vítor Pereira, que deixou o cargo em 11 de abril após escolha da diretoria. Sampaoli, experiente argentino, tornou-se o novo treinador do Rubro-Negro.

O Flamengo disputa a Copa do Brasil, fase de grupos da Libertadores e o Brasileirão. O desempenho do elenco carioca não é dos melhores nas três competições.

O time passou do Maringá na terceira fase para as oitavas de final, onde joga contra o Fluminense. Já na Libertadores é o segundo colocado no grupo A com cinco pontos, tendo cinco de diferença com o Racing, líder do grupo. Pelo Brasileirão, o Flamengo chegou a ocupar a zona de rebaixamento, disputando o meio da tabela e a parte de cima.

Leia também:

GP de Mônaco 2023: horário do treino F1 hoje e como assistir ao vivo