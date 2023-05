GP de Mônaco 2023: horário do treino F1 hoje e como assistir ao vivo

Chegou a vez da cidade de Monte Carlo receber a Fórmula 1 no fim de semana. Nesta sexta-feira, 26 de maio, dois treinos livres serão disputados pelo GP de Mônaco no Circuito de Mônaco. Veja o horário do treino F1 hoje e como assistir ao vivo.

Qual é o horário do treino F1 hoje em Mônaco

O primeiro treino livre começa às 08h30, horário de Brasília, no circuito de rua de Monte Carlo, em Mônaco, nesta sexta-feira.

Mais tarde, ao meio dia, 12h, o segundo treino livre será disputado. Os treinos livres são utilizados para os pilotos e as equipes treinarem as suas estratégias para o domingo. Todos os vinte competidores entram na pista.

Dá para assistir os treinos livres nesta sexta no canal BandSports, disponível na TV paga. Quem é assinante do F1 TV Pro também pode assistir como e onde quiser.

Sexta-feira, 26/05

08h30 – treino livre 1 (BandSports)

12h – treino livre 2 (BandSports)

Sábado, 27/05

07h30 – treino livre 3 (BandSports)

11h – treino classificatório (BandSports, site da BAND e BandPlay)

Domingo, 28/05

10h – GP de Mônaco (BAND, site da BAND e BandPlay)

Como funciona o treino livre na Fórmula 1?

Com duração de uma hora, os treinos livres são realizados sempre às sextas e aos sábados na Fórmula 1 onde todos os vinte pilotos participam na pista. Os treinos não dão pontuação extra, assim como o resultado final não interfere em nada no fim de semana da corrida.

São três treinos livres no fim de semana da Fórmula 1. O objetivo é fazer com que equipes e pilotos treinem com os pneus disponíveis e conheçam mais do circuito para o domingo. Os times poderão colocar em prática as suas estratégias para a corrida.

Além disso, as equipes precisam sempre escalar um piloto reserva em pelo menos uma sessão dos treinos livres no fim de semana. É uma boa oportunidade para dar espaço para os novatos.

Quais pneus os pilotos vão usar?

Os pilotos e as equipes terão disponíveis os compostos C3 duro, C4 médio e C5 macio para competir no Grande Prêmio de Mônaco, na Fórmula 1 este fim de semana. A Pirelli e a FIA confirmaram cada um dos pneus.

Como é um circuito de rua, totalmente aberto, os pilotos terão que dobrar a atenção em cada pedacinho da prova. Por isso, a Pirelli optou por pneus macios, já que oferecem um bom nível de aderência.

A velocidade de Mônaco é de 150 km/h.

Party time is over in Monaco – #F1 is hitting the track today! 🇲🇨 We’ve got the softest compounds in our range primed for the #MonacoGP 🛞 #Fit4F1 pic.twitter.com/cydsPAZeQr — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 26, 2023



Leia também:

Quanto ganha um piloto de Fórmula 1 em 2023?

Conheça os 20 pilotos da Fórmula 1 em 2023 e suas equipes