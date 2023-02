Saiba como assistir ao jogo do Paraibano hoje. Foto: Reprodução

Equipes de Botafogo e São Paulo Crystal jogam a oitava rodada do Campeonato Paraibano neste sábado

Transmissão online do jogo do Botafogo PB x São Paulo Crystal hoje (25/02/23)

Transmissão online do jogo do Botafogo PB x São Paulo Crystal hoje (25/02/23)

O Botafogo da Paraíba corre contra o tempo para garantir vaga na próxima fase do Campeonato Paraibano. Neste sábado, 25 de fevereiro, o jogo do Botafogo PB vai ser contra o São Paulo Crystal na oitava rodada, às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Almeidão.

Como assistir o jogo do Botafogo PB hoje ao vivo

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba

TV: Sem transmissão

LiveStream: PPV do Jornal da Paraíba

O jogo do Botafogo PB x São Paulo Crystal vai passar no pay-per-view Jornal da Paraíba, às 16h.

Todos os jogos do Campeonato Paraibano estão disponíveis no streaming. Essa é a única maneira de acompanhar os embates do estadual na temporada..

O jogo único sai por R$ 19,90, enquanto todos os jogos de um só time fica em R$ 67,70 e todo o campeonato fica o total de R$ 209,70.

Dá para assistir no celular ou no computador pelo site.

Limite de substituições no futebol: como é a nova regra

Escalações do jogo de hoje:

O duelo entre Botafogo da Paraíba e São Paulo Crystal promete ser equilibrado neste sábado. Não apenas pelo fato de ambas as equipes ocuparem a parte de cima da tabela, mas principalmente por mostrarem o bom desempenho dentro de campo entre as rodadas.

O Botafogo não tem desfalques para o jogo deste sábado. O São Paulo Crystal também não. Os dois times devem estar completos para a rodada.

O Campeonato Paraíbano classifica os quatro primeiros da classificação para a semifinal. O quarto colocado joga contra o primeiro, e o segundo e terceiro se enfrentam.

Provável escalação do jogo do Botafogo PB: Elias; Erick, Lucas Barboza, Ramon Baiano, Léo Campos; Evandro, Marco Antônio, Wesley; Renatinho, Tiago Reis e Mateus Anderson.

Provável escalação do jogo do São Paulo Crystal: João Manoel; Adryel, Augusto Pedra, Ricardo, Patrick; Matheus Guará, Juninho, Luanderson, André Ferreira; Rickelme e Henrique.

Quais times de futebol jogam o Campeonato da Paraíba?

Dez times jogam a primeira divisão do Campeonato Paraibano em 2023. O atual campeão é o Campinense, com presença garantida na fileira da frente entre as classificações.

Também participam do Paraibano as equipes de Botafogo, São Paulo Crystal, Sousa, Treze, Nacional de Patos, CSP, Serra Branca, Queimadense e Auto Esporte.

A primeira fase consiste em nove rodadas em turno único. Os quatro melhores avançam para a semifinal em busca do tão sonhado título. Lembrando que todas as fases do mata-mata são disputadas em ida e volta.

Leia também:

Quando é o próximo jogo do Brasil? Estreia da seleção brasileira em 2023