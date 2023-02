Quando é o próximo jogo do Brasil? Estreia da seleção brasileira em 2023

Confira a data do próximo jogo do Brasil masculino. Foto: Reprodução Lucas Figueiredo/CBF

Após o último jogo do Brasil, a eliminação nas quartas de final para a Croácia na Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira e a CBF buscam uma reformulação completa na nova temporada do futebol. Com a saída do técnico Tite, a entidade busca um novo comandante.

A Seleção Brasileira volta a jogar em 25 março de 2023, em amistoso contra o Marrocos no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos. Esta vai ser a primeira vez da equipe brasileira no país africano.

Ramon Menezes vai comandar o elenco canarinho no amistoso em março, interinamente. O treinador foi o grande responsável pelo triunfo do elenco sub 20 no Campeonato Sul-Americano em fevereiro.

A CBF também informou que o período das datas FIFA, entre 20 a 28 de março, será dividido para a preparação dos atletas e o jogo em Marrocos. A entidade não indicou se haverá ou não outro confronto durante o período.

Próximo jogo do Brasil em 2023

Confira o calendário da data FIFA em 2023, disponibilizado pela CBF com o próximo jogo do Brasil.

Março - 25 de março de 2023 (sábado)

Junho - dias 12 (segunda-feira) a 20 (terça-feira)

Setembro - dias 4 (segunda-feira) a 12 (terça-feira)

Outubro - dias 9 (segunda-feira) a 17 (terça-feira)

Novembro - dias 13 (segunda-feira) a 21 (terça-feira)

Quem vai ser o novo técnico da Seleção Brasileira em 2023?

A CBF ainda não definiu quem será o novo treinador da Seleção Brasileira após a saída do técnico Tite. Porém, a entidade já definiu quem vai ocupar o cargo até que a decisão seja tomada.

Ramon Menezes estará no comando da Seleção Brasileira no amistoso de março contra o Marrocos, o primeiro compromisso da equipe após o fracasso na Copa do Mundo. Ramon, entretanto, estará como interino.

O último trabalho do treinador era o elenco sub 20 do Brasil desde março do ano passado. A campanha no Campeonato Sul-Americano Sub 20, em janeiro e fevereiro, foi tão bem sucedida que o time conquistou o título depois de 2011, além de garantir a vaga no Campeonato Mundial da categoria.

Enquanto a CBF não chega em um consenso sobre o novo nome para assumir a vaga, nomes são ventilados pela mídia para assumir o comando. Nomes internacionais como o de Carlo Ancelotti e José Mourinho foram cogitados. O primeiro é o treinador do Real Madrid e negou qualquer contato, enquanto o segundo permanece intacto na Roma, da Itália.

Luis Enrique, ex-treinador da Seleção da Espanha, e Zidane, estão sem times para treinar. A CBF não comenta sobre o novo treinador da Seleção Brasileira, faltando dois meses para a data FIFA.

No futebol brasileiro, alguns nomes como o de Cuca, ex-técnico do Atlético MG, e Dorival Júnior, podem pintar na entidade do futebol já que estão livres no mercado.

Neymar vai voltar a jogar com a Seleção?

Em entrevista para o documentário "Neymar Jr & The Line Of Kings", em outubro de 2021, Neymar garantiu que a Copa do Mundo de 2022 seri a última com a Seleção Brasileira.

Porém, mesmo depois da eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, Neymar voltou a falar sobre a possibilidade de jogar mais uma edição do Mundial.

"Não fecho as portas para a seleção, mas também não digo 100% que vou voltar". O trecho da entrevista foi publicado pela Folha, logo após o fim da partida contra a Croácia.

Neymar terá 34 anos na Copa do Mundo de 2026. Enquanto isso, ele ainda pode jogar amistosos e até Eliminatórias em 2023, mas a decisão é somente dele. Vestindo a amarelinha o brasileiro contabiliza 77 gols marcados e 124 partidas, de acordo com o portal O Gol.

