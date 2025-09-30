Futebol

Veja a escalação para o jogo do Benfica hoje x Chelsea na Champions

Veja quem entra em jogo no jogo da Champions League desta terça-feira, 30 de setembro

Escrito por Anny Malagolini
escalação para o jogo do Benfica hoje Foto: Getty Images

Nesta terça-feira, 30 de setembro, o Chelsea buscará retomar sua campanha na Liga dos Campeões com uma partida crucial em casa contra o Benfica. O jogo acontece em Stamford Bridge, com início marcado para as 16h (horário de Brasília).

O jogo vai passar no SBT, TNT e HBO Max.

Escalação do Chelsea

A escalação de Enzo Maresca está severamente prejudicada por uma extensa crise de lesões. Jogadores-chave como Cole Palmer, Levi Colwill e Wesley Fofana estão descartados, enquanto Moisés Caicedo e João Pedro enfrentam testes físicos de última hora. A potencial ausência de Pedro pode forçar o jovem Tyrique George a assumir uma função improvisada de centroavante.

Goleiro: Robert Sanchez
Defesas: M. Gusto, T. Chalobah, B. Badiashile, M. Cucurella
Meio-campistas: R. James, E. Fernandez, M. Caicedo
Pontas: Estevão, P. Neto
Atacante: J. Pedro

Escalação do Benfica

Quanto ao Benfica, eles têm três preocupações com lesões. O primeiro é o ex-jogador do RB Leipzig, Bruma, o habilidoso ponta português, que está se recuperando de um problema no tendão de Aquiles, enquanto Manu Silva e Alexander Bah estão se recuperando de uma ruptura nos ligamentos cruzados anteriores.

Goleiro: A. Trubin
Defesas: A. Dedic, A. Silva, N. Otamendi, S. Dahl
Meio-campistas: R. Rios, G. Sudakov, E. Berrenechea
Pontas: D. Lukebakio, F. Aursnes
Atacante: V. Pavlidis

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

