GP de Mônaco na F1: horários e onde assistir a corrida da Fórmula 1

Etapa em Mônaco é a sétima etapa da temporada 2022 na Fórmula 1, com todos os vinte pilotos no circuito de rua

Os pilotos da Fórmula 1 se preparam para pisarem fundo no acelerador em mais um fim de semana. O Grande Prêmio de Mônaco é a sétima etapa da temporada, realizado entre as ruas de Monte Carlo, um dos circuitos mais aguardados por apaixonados pelo automobilismo. Para saber os horários do GP de Mônaco na F1, acompanhe a matéria a seguir.

Horários do GP de Mônaco na F1 em 2022

O Grande Prêmio de Mônaco será realizado entre os dias 27, 28 e 29 de maio de 2022, no Circuito de Mônaco, em Monte Carlo, no Principado de Mônaco. Os treinos e a corrida no domingo serão transmitidos pela manhã no Brasil, começando às 09h até o meio dia, no horário de Brasília.

A sétima etapa da temporada vai começar na sexta-feira, com dois treinos livres no Circuito de Mônaco, seguindo para o sábado com o terceiro treino livre e o classificatório, que define cada uma das posições dos pilotos para largar.

No domingo, a corrida em Mônaco, na cidade de Monte Carlo, promete grandes emoções com a disputa entre Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull.

O tempo em Mônaco promete estar ensolarado na sexta e sábado, com possibilidade de chuva no domingo.

Confira a programação do GP de Mônaco, a próxima corrida da Fórmula 1 (horários de Brasília)

Sexta-feira (27/05)

Treino livre 1 – 09h

Treino livre 2 – 12h

Sábado (28/05)

Treino livre 3 – 08h

Treino de classificação – 11h

Domingo (29/05)

Corrida GP de Mônaco – 10h

Conheça o Circuito de Mônaco

Parte importante do calendário da Fórmula 1 desde 1950, ano de estreia da competição, o Grande Prêmio de Mônaco é realizado no Circuito de Mônaco, na cidade de Monte Carlo, no Principado de Mônaco. A corrida acontece entre as ruas da cidade, ou seja, uma atração à parte.

Serão exigidas 78 voltas dos pilotos no domingo, 29 de maio, no circuito de 3.337 quilômetros. São 19 curvas em todo o espaço da corrida.

Mesmo presente desde o ano de estreia da Fórmula 1, o circuito já recebia bem antes corridas e treinos de automobilismo. Em 1929, o empresário Antony Noghes realizada pequenas disputas em corridas com os amigos do Automóvel Clube de Mônaco.

O circuito é conhecido por ser estreito, principalmente por contar com as ruas extremamente estreias entre a cidade de Monte Carlo.

Onde assistir o GP de Mônaco na Fórmula 1 em 2022?

O GP de Mônaco na Fórmula 1 vai ser transmitido ao vivo no canal da BAND, pela TV aberta, a partir das 10 horas da manhã em todo o Brasil.

A emissora é quem detém os direitos de transmissão da competição na temporada, exibindo somente o treino classificatório no sábado e a corrida no domingo em todos os estados.

Para acompanhar os treinos livres, você deve sintonizar o canal BandSports, disponível somente em operadoras de TV por assinatura na sexta-feira e também no sábado. É necessário obter a emissora em sua programação, por isso, verifique com a sua operadora.

Outra opção é assistir de maneira online. O site da Band (www.band.uol.com.br) retransmite o treino no sábado e a corrida no domingo de graça para todo o público que deseja curtir de pertinho através do celular (Android e iOS), tablet ou no computador. O aplicativo BandPlay também está disponível de graça