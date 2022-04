Grid de largada da Fórmula 1: classificação do GP da Austrália

Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position neste sábado (09/04) no treino classificatório e por isso vai largar em primeiro lugar amanhã, no Grande Prêmio da Austrália, a terceira prova da Fórmula 1 em 2022. Confira como ficou o grid de largada da Fórmula 1 completo a seguir e saiba tudo sobre a corrida.

Como ficou o grid de largada da Fórmula 1 para amanhã

A pole position no grid de largada para a corrida da Austrália amanhã é de Charles Leclerc, da Ferrari. Max Verstappen e Sergio Pérez, da Red Bull, formam o pódio em segundo e terceiro lugar respectivamente.

A rivalidade entre Ferrari e Red Bull ganhou um novo capítulo na história da Fórmula 1 após o treino classificatório deste sábado, na Austrália. As duas equipes disputaram minuto a minuto a pole position, lutando com seus pilotos para marcar o tempo mais rápido.

Verstappen, ganhador da prova na Arábia Saudita, dominou o treino do começo ao fim. Leclerc, da Ferrari, tratou de lutar pelo tempo mais rápido e consequentemente ser a pole position mais uma vez na temporada. A disputa ficou entre os dois pilotos.

No Q1, Verstappen fez o melhor tempo e garantiu-se na liderança com a volta mais rápida. Carlos Sainz ficou em segundo enquanto o monegasco em terceiro lugar. Albon, Magnussen, Vettel, Latifi e Stroll foram desclassificados da etapa.

Pelo Q2, os pilotos retornaram para a pista no Circuito de Albert Park logo após o pequeno intervalo. E assim, mais uma vez, a Ferrari e a Red Bull dominaram cada pedaço da pista neste sábado. Desta vez, Perez tomou a ponta, deixando Sainz e Leclerc novamente em segundo e terceiro respectivamente. Gasly, Bottas, Tsunoda, Zhou e Schumacher foram eliminados.

Por fim, no Q3, chegou a hora de definir quem seria a pole position. Os pilotos retornaram para a pista em busca do tempo mais rápido. Verstappen dominou o tempo desde os primeiros minutos, enquanto a Ferrari tentava reverter o resultado.

Porém, no finalzinho com minutos faltando para a bandeirada, Leclerc ultrapassou Verstappen e garantiu-se com a volta mais rápida no tempo de 1m17s868. Max Verstappen e Sergio Perez, ambos da Red Bull, fecham o pódio para o grid de largada da Fórmula 1 para amanhã.

Grid de largada da Fórmula 1 de amanhã

1º Charles Leclerc (Ferrari)

2º Max Verstappen (Red Bull)

3º Sergio Perez (Red Bull)

4º Lando Norris (McLaren)

5º Lewis Hamilton (Mercedes)

6º George Russell (Mercedes)

7º Daniel Ricciardo (McLaren)

8º Esteban Ocon (Alpine)

9º Carlos Sainz (Ferrari)

10º Fernando Alonso (Alpine)

11º Pierre Gasly (AlphaTauri)

12ºValtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15° Mick Schumacher (Haas)

16º Alexander Albon (Williams)

17º Kevin Magnussen(Haas)

18º Sebastian Vettel (Aston Martin)

19º Nicholas Latifi (Wiliams)

20º Lance Stroll (Aston Martin)

Que horas é o GP da Austrália de 2022 na Fórmula 1?

A corrida do Grande Prêmio da Austrália vai ser a partir das 2 horas da manhã, pelo horário de Brasília, no Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália. Esta vai ser a terceira prova da temporada 2022.

O torcedor pode acompanhar a corrida deste domingo na BAND, pela TV aberta para todo o Brasil, além do aplicativo BandPlay, disponível para Android e iOS e o site da BAND (www.band.uol.com.br).

O canal BandSports, presente em operadoras de TV por assinatura, vai passar o reprise da corrida a partir das dez horas da noite, pelo horário de Brasília.

02 horas da madrugada – Corrida do GP da Austrália 2022 – BAND, BandPlay, BandNewsFM e Site da Band

Circuito de Albert Park na F1

Depois de ficar dois anos sem receber uma prova da Fórmula 1, o Circuito de Albert Park, na Austrália, está de volta oficialmente ao calendário do automobilismo.

Serão 58 voltas em 5,278 quilômetros de pista pelo Grande Prêmio da Austrália. O espaço, entretanto, passou por reformas para a prova deste ano, como o pitlane, as curvas e as antigas curvas9 e 10, que agora são uma reta.

O espaço está presente no calendário desde 1996. Melbourne, entretanto, só estreou na Fórmula 1 após o fim das provas em Adelaide, em 1995. Daí, Melbourne passou a ser integrada oficialmente, um ano depois em 1996. A primeira corrida da história, entretanto, é lembrada pelo acidente de Martin Brundle na curva Jordan.

Muito rápida e escorregadia, a pista exige dos pilotos muita atenção e principalmente cuidado nos momentos das curvas. Mesmo com a reforma pela qual passou no começo de 2022, a pista ainda mantém as principais características que a formam uma das mais rápidas do calendário.

Confira as movimentações no Circuito de Melbourne no primeiro dia.

