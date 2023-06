Grid de largada da Fórmula 1: classificação para o GP da Espanha 2023

No tradicional Circuito da Catalunha, o piloto da Red Bull, Max Verstappen, fez a volta mais rápida no treino classificatório deste sábado, 03 de junho. O holandês vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio da Espanha pelo grid de largada da Fórmula 1.

Fecham a parte da frente da classificação espanhola os pilotos Carlos Sainz e Lando Norris. Confira a tabela completa a corrida de domingo.

Como ficou o grid de largada da Fórmula 1 hoje

Max Verstappen é pole position no Grande Prêmio da Espanha ao anotar o melhor tempo no treino classificatório em Montmeló, província de Barcelona, sob o tempo de 1:12.272.

O piloto holandês vai largar em primeiro lugar no domingo, 04 de junho.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 1:12.272

2 Carlos Sainz (Ferrari) – 1:12.734

3 Lando Norris (McLaren) – 1:12.792

4 Pierre Gasly (Alpine)

5 Lewis Hamilton (Mercedes)

6 Lance Stroll (Aston Martin)

7 Esteban Ocon (Alpine)

8 Nico Hulkenberg (Haas)

9 Fernando Alonso (Aston Martin)

10 Oscar Piastri (McLaren)

11 Sergio Perez (Red Bull)

12 George Russell (Mercedes)

13 Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14 Nyck De Vries (AlphaTauri)

15 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16 Valtteri Bottas(Alfa Romeo)

17 Kevin Magnussen (Haas)

18 Alexander Albon (Williams)

19 Charles Leclerc (Ferrari)

20 Logan Sargeant (Williams)

Que horas é o GP da Espanha no domingo?

O Grande Prêmio da Espanha começa às 10h, horário de Brasília, no Circuito da Catalunha, em Montmeló, neste domingo, 04 de junho, na Fórmula 1. O torcedor pode assistir na BAND e BandSports, além do site da emissora, a plataforma Bandplay e a F1 TV Pro.

Esta é a sétima corrida da temporada. Todos os vinte pilotos vão correr no circuito espanhol. Max Verstappen está em primeiro lugar, seguido de Sergio Perez e Fernando Alonso.

Com narração de Sérgio Mauricio e comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson, a Band transmite a corrida neste domingo para todo o Brasil na TV aberta. Outra opção é o BandSports, canal disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Quem não vai estar em casa pode acompanhar no site da emissora (www.band.uol.com.br) de graça, assim como na plataforma BandPlay. Na F1 TV Pro é preciso ser assinante.

