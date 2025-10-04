Esporte

Grid de Largada da Fórmula 1 tem Russell na Pole Position em Singapura

Mercedes superou Red Bull neste sábado

Escrito por Anny Malagolini
GRID DE LARGADA Pole Position em Singapura Foto: Getty Images

A pole position é de George Russell, da Mercedes, para o Grande Prêmio de Singapura em 2025, em treino classificatório neste sábado, 4. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo no circuito de Marina Bay, dia 5.

Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 em Singapura

George Russell conquistou a pole position para o Grande Prêmio de Cingapura, enquanto Max Verstappen superou seus rivais pelo título Oscar Piastri e Lando Norris.

Russell foi 0,182s mais rápido que Verstappen na sessão de classificação de sábado. O líder do campeonato, Piastri, se classificou em terceiro, com seu companheiro de equipe na McLaren, Norris, em quinto.

Veja o ranking:

Que horas é a corrida domingo?

A corrida no Circuito de Marina Bay neste domingo, 5 de outubro, terá a largada às 9h, horário de Brasília.

O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

