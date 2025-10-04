Grid de Largada da Fórmula 1 tem Russell na Pole Position em Singapura
Mercedes superou Red Bull neste sábado
A pole position é de George Russell, da Mercedes, para o Grande Prêmio de Singapura em 2025, em treino classificatório neste sábado, 4. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo no circuito de Marina Bay, dia 5.
Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 em Singapura
George Russell conquistou a pole position para o Grande Prêmio de Cingapura, enquanto Max Verstappen superou seus rivais pelo título Oscar Piastri e Lando Norris.
Russell foi 0,182s mais rápido que Verstappen na sessão de classificação de sábado. O líder do campeonato, Piastri, se classificou em terceiro, com seu companheiro de equipe na McLaren, Norris, em quinto.
Veja o ranking:
Que horas é a corrida domingo?
A corrida no Circuito de Marina Bay neste domingo, 5 de outubro, terá a largada às 9h, horário de Brasília.
O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).