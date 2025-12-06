Grid de Largada da Fórmula 1 tem Verstappen na Pole Position em Abu Dhabi
Red Bull e McLaren continuam na briga pelo título neste último fim de semana
A pole position é de Max Verstappen da Red Bull para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo, 7 de dezembro.
Último Grid de largada da Fórmula 1 de 2025
Lando Norris viu sua vantagem ser reduzida para 12 pontos depois que a estratégia equivocada da McLaren em Lusail permitiu que Max Verstappen conquistasse uma vitória crucial, colocando o piloto da Red Bull em segundo lugar na classificação.
Oscar Piastri ficou furioso depois que a decisão da McLaren de não parar seus pilotos nos boxes no início da corrida lhe custou a vitória. O australiano, que liderou o campeonato de abril a outubro, agora está 16 pontos atrás de Norris na última etapa, neste domingo.
Max Verstappen – Red Bull
Lando Norris – McLaren
Oscar Piastri – McLaren
George Russell – Mercedes
Charles Leclerc – Ferrari
Fernando Alonso – Aston Martin
Gabriel Bortoleto – Sauber
Esteban Ocon – Haas
Isack Hadjar – Touros de Corrida
Yuki Tsunoda – Red Bull
Ollie Bearman – Haas
Carlos Sainz – Williams
Liam Lawson – Racing Bulls
Kimi Antonelli – Mercedes
Lance Stroll – Aston Martin
Lewis Hamilton – Ferrari
Alex Albon – Williams
Nico Hulkenberg – Sauber
Pierre Gasly – Alpino
Franco Colapinto – Alpino
A corrida em Abu Dhabi neste domingo, 7 de dezembro, terá a largada às 10h, horário de Brasília.
O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).