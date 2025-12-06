Esporte

Grid de Largada da Fórmula 1 tem Verstappen na Pole Position em Abu Dhabi

Red Bull e McLaren continuam na briga pelo título neste último fim de semana

Escrito por Anny Malagolini
Último Grid de largada da Fórmula 1 de 2025 Foto: Getty Images

A pole position é de Max Verstappen da Red Bull para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo, 7 de dezembro.

Último Grid de largada da Fórmula 1 de 2025

Lando Norris viu sua vantagem ser reduzida para 12 pontos depois que a estratégia equivocada da McLaren em Lusail permitiu que Max Verstappen conquistasse uma vitória crucial, colocando o piloto da Red Bull em segundo lugar na classificação.

Oscar Piastri ficou furioso depois que a decisão da McLaren de não parar seus pilotos nos boxes no início da corrida lhe custou a vitória. O australiano, que liderou o campeonato de abril a outubro, agora está 16 pontos atrás de Norris na última etapa, neste domingo.

Max Verstappen – Red Bull

Lando Norris – McLaren

Oscar Piastri – McLaren

George Russell – Mercedes

Charles Leclerc – Ferrari

Fernando Alonso – Aston Martin

Gabriel Bortoleto – Sauber

Esteban Ocon – Haas

Isack Hadjar – Touros de Corrida

Yuki Tsunoda – Red Bull

Ollie Bearman – Haas

Carlos Sainz – Williams

Liam Lawson – Racing Bulls

Kimi Antonelli – Mercedes

Lance Stroll – Aston Martin

Lewis Hamilton – Ferrari

Alex Albon – Williams

Nico Hulkenberg – Sauber

Pierre Gasly – Alpino

Franco Colapinto – Alpino

A corrida em Abu Dhabi neste domingo, 7 de dezembro, terá a largada às 10h, horário de Brasília.

O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

