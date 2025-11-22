Esporte

Grid de Largada de Las Vegas tem Norris na Pole Position da Fórmula 1

Lewis Hamilton obteve o pior resultado no ranking e largará em último pela Ferrari.

Escrito por Anny Malagolini
Grid de largada da Fórmula 1 do Las Vegas DCI

Fim de treino classificatório com Lando Norris na pole position neste sábado. O piloto da McLaren vai largar na frente no Grande Prêmio de Las Vegas em 2025 e está mais mais perto do título. Veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo.

Grid de largada da Fórmula 1 do Las Vegas

Pela terceira corrida consecutiva, Lando Norris largará na pole position no Grande Prêmio de Las Vegas, buscando consolidar sua liderança no campeonato de Fórmula 1 de 2025. Ele dividirá a primeira fila com Max Verstappen, um dos dois rivais restantes de Norris na disputa pelo título da F1 – com o outro, Oscar Piastri, alinhando em quinto com o segundo McLaren. Lewis Hamilton largará em último pela Ferrari.

Veja o ranking após o treino classificatório:

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Max Verstappen (RBR) +0s183
  3. Carlos Sainz (Williams) +0s396
  4. George Russell (Mercedes) +0s870
  5. Oscar Piastri (McLaren) +0s921
  6. Liam Lawson (RB) +1s133
  7. Fernando Alonso (Aston Martin) +1s223
  8. Isack Hadjar (RB) +1s342
  9. Charles Leclerc (Ferrari) +1s399
  10. Pierre Gasly (Alpine) +1s566
  11. Nico Hulkenberg (Sauber) – Q2
  12. Lance Stroll (Aston Martin) – Q2
  13. Esteban Ocon (Haas) – Q2
  14. Oliver Bearman (Haas) – Q2
  15. Franco Colapinto (Alpine) – Q2
  16. Alexander Albon (Williams) – Q1
  17. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – Q1
  18. Gabriel Bortoleto (Sauber) – Q1
  19. Yuki Tsunoda (RBR) – Q1
  20. Lewis Hamilton (Ferrari)) – Q1

A corrida no Circuito de Las Vegas neste domingo, 23 de novembro, terá a largada às 01h, horário de Brasília.

O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

