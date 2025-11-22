Grid de Largada de Las Vegas tem Norris na Pole Position da Fórmula 1
Lewis Hamilton obteve o pior resultado no ranking e largará em último pela Ferrari.
Fim de treino classificatório com Lando Norris na pole position neste sábado. O piloto da McLaren vai largar na frente no Grande Prêmio de Las Vegas em 2025 e está mais mais perto do título. Veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo.
Grid de largada da Fórmula 1 do Las Vegas
Pela terceira corrida consecutiva, Lando Norris largará na pole position no Grande Prêmio de Las Vegas, buscando consolidar sua liderança no campeonato de Fórmula 1 de 2025. Ele dividirá a primeira fila com Max Verstappen, um dos dois rivais restantes de Norris na disputa pelo título da F1 – com o outro, Oscar Piastri, alinhando em quinto com o segundo McLaren. Lewis Hamilton largará em último pela Ferrari.
Veja o ranking após o treino classificatório:
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (RBR) +0s183
- Carlos Sainz (Williams) +0s396
- George Russell (Mercedes) +0s870
- Oscar Piastri (McLaren) +0s921
- Liam Lawson (RB) +1s133
- Fernando Alonso (Aston Martin) +1s223
- Isack Hadjar (RB) +1s342
- Charles Leclerc (Ferrari) +1s399
- Pierre Gasly (Alpine) +1s566
- Nico Hulkenberg (Sauber) – Q2
- Lance Stroll (Aston Martin) – Q2
- Esteban Ocon (Haas) – Q2
- Oliver Bearman (Haas) – Q2
- Franco Colapinto (Alpine) – Q2
- Alexander Albon (Williams) – Q1
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – Q1
- Gabriel Bortoleto (Sauber) – Q1
- Yuki Tsunoda (RBR) – Q1
- Lewis Hamilton (Ferrari)) – Q1
A corrida no Circuito de Las Vegas neste domingo, 23 de novembro, terá a largada às 01h, horário de Brasília.
O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).