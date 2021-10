Grid de largada da Fórmula 1: classificação para o GP dos Estados Unidos

Com o clima quente dentro e fora das pistas, o grid de largada para o Grande Prêmio dos Estados Unidos foi definido. Dessa maneira, Max Verstappen, da Red Bull, garantiu a pole position e vai largar em primeiro lugar no Circuito das Américas no domingo. Veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 nos Estados Unidos e saiba como assistir e a corrida.

Quem fez a pole position para amanhã? Veja como ficou o Grid de largada da Fórmula 1

Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a pole position sob o tempo de 1m32s910 e agora vai largar em primeiro lugar no GP dos Estados Unidos. Hamilton, da Mercedes, ficou em segundo lugar enquanto Sergio Perez, companheiro do holandês, fechou o pódio.

O calor de 30 graus do Texas e o grande público no Circuito animara os pilotos no treino de classificação deste sábado. Pelo Q1, Daniel Ricciardo, da McLaren, começou bem e fez bom tempo, incomodando Verstappen, o atual líder da classificação da Fórmula 1. Durante a etapa, os dois passaram a disputar a primeira colocação.

Aos seis minutos do encerramento, Perez também teve bom tempo. No finalzinho, a Mercedes voltou para a pista para dar uma resposta com Hamilton e conseguiu, garantindo a oitava posição, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, fechou em primeiro lugar com 1m34s153.

No Q2, Hamilton e Bottas deram a volta por cima e conseguiram bons tempos, porém, minutos depois, Verstappen veio com tudo e conquistou a ponta novamente deixando o britânico em segundo.

Pelo Q3, para fechar e definir o grid de largada, a rivalidade entre Verstappen e Hamilton marcou a última etapa. Bottas, que tomou penalidade por trocar de motor, também largou bem e fez boa volta, chegando a superar o britânico.

Porém, Verstappen surpreendeu no finalzinho e fez o melhor tempo para ser pole position na temporada em Austin, no Circuito das Américas pela décima sétima etapa em 2021 com o tempo de 1m32s910. Já Hamilton fechou em segundo.

Horário e onde assistir o GP dos Estados Unidos na F1

O Grande Prêmio dos Estados Unidos será realizado neste domingo, 23 de outubro de 2021, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. A largada será dada às 16h (horário de Brasília). Para assistir, você deve sintonizar o canal Band, na TV aberta, com transmissão gratuita para todo o Brasil.

O reprise da corrida tem transmissão pelo BandSports às 21h.

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7 (APENAS PARA SAO PAULO)

Além disso, tem também a opção do aplicativo BandPlay, o site oficial da Band ou então se preferir a BandNews FM.

Bottas, Alonso, Russell e Vettel com penalidades

O finlandês da Mercedes e campeão do GP da Turquia, Valtteri Bottas, trocou o motor para a corrida deste domingo, tomando uma punição da FIA. Dessa maneira, o piloto perdeu cinco posições no grid de largada, ou seja, vai largar na parte de trás no Circuito das Américas em Austin, nos Estados Unidos.

Além de Bottas, os pilotos George Russell, da Williams, Fernando Alonso, da Alpine, e Sebastian Vettel, do Aston Martin, também tomaram punições no fim de semana por troca de peças e motores e vão largar na última fileira.

Bottas obteve o seu sexto motor de combustão interna da temporadade enquanto, de acordo com a Fórmula 1, três é o limite dentro dos regulamentos, além do sexto escapamento. Já Vettel também vai largar em último nos Estados Unidos após trocar elementos da unidade de força.

Leia também – Maiores campeões da Fórmula 1: confira quem lidera o ranking