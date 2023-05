Hoje tem corrida da Fórmula 1? Próximo GP da F1 será em Ímola

A Fórmula 1 chega na Itália neste mês de maio com o Grande Prêmio da Emilia Romagna, no famoso circuito Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola. Mas hoje tem corrida da Fórmula 1? Vela o calendários da F1 em 2023 atualizado.

Quando é a corrida da Fórmula 1 em Emilia Romagna?

O sexto fim de semana de corrida da temporada de 2023, o Grande Prêmio da Emilia Romagna, será de sexta-feira, 19 de maio a domingo, 21 de maio. O GP será transmitido ao vivo pela Band TV no Brasil.

A programação é a seguinte: o primeiro e segundo treino ocorrem na sexta-feira. No sábado, o terceiro treino tem a qualificação para o grid de largada. A corrida de domingo tem início às 09h do horário de Brasília.

Para a próxima corrida da F1, Max Verstappen ampliou sua liderança no campeonato - com a vitória em Miami , com a Red Bull conquistando outra dobradinha com Sergio Perez, no segundo lugar.

Fernando Alonso chegou seu quarto pódio em cinco corridas pela Aston Maritn, mas houve problemas mais uma vez para Mercedes e Ferrari na Flórida.

A Mercedes está trazendo uma atualização muito necessária para Imola, na esperança de ajudar Lewis Hamilton e George Russell, enquanto Charles Leclerc e Carlos Sainz estarão de olho na melhoria diante da devotada base de fãs tifosi . Verstappen venceu o Grande Prêmio do ano passado , bem como a corrida de velocidade que aconteceu em Imola no ano passado.

Qual é o calendário 2023 da F1?

6ª RODADA - EMÍLIA ROMAGNA

Circuito de Imola - 19 a 21 de maio

RODADA 7 - MÔNACO

Circuito de Mônaco - 26 a 28 de maio

8ª RODADA - ESPANHA

Circuito de Barcelona-Catalunha - 2 a 4 de junho

RODADA 9 - CANADÁ

Circuito Gilles Villeneuve, Montreal - 16 a 18 de junho

10ª RODADA - ÁUSTRIA (fim de semana de sprint)

Red Bull Ring, Spielberg - 30 de junho a 2 de julho

RODADA 11 - GRÃ-BRETANHA

Circuito de Silverstone - 7 a 9 de julho

12ª RODADA - HUNGRIA

Hungaroring, Budapeste - 21 a 23 de julho

13ª RODADA - BÉLGICA (fim de semana de sprint)

Circuito de Spa-Francorchamps - 28 a 30 de julho

RODADA 14 - HOLANDA

Circuito de Zandvoort - 25 a 27 de agosto

RODADA 15 - ITÁLIA

Circuito de Monza - 1 a 3 de setembro

RODADA 16 - CINGAPURA

Circuito Marina Bay Street - 15 a 17 de setembro

RODADA 17 - JAPÃO

Circuito Internacional de Corridas de Suzuka - 22 a 24 de setembro

RODADA 18 - QATAR (sprint fim de semana)

Circuito Internacional de Lusail, Lusail - 6 a 8 de outubro

RODADA 19 - ESTADOS UNIDOS (fim de semana de sprint)

Circuito das Américas, Austin - 20 a 22 de outubro

RODADA 20 - MÉXICO

Autódromo Hermanos Rodriguez, Cidade do México - 27 a 29 de outubro

RODADA 21 - BRASIL (sprint fim de semana)

Circuito de Interlagos, São Paulo - 3 a 5 de novembro

RODADA 22 - LAS VEGAS

Las Vegas Street Circuit - 16 a 18 de novembro

Classificação dos pilotos

1) Max Verstappen - 119 pontos

2) Sérgio Pérez - 105 pontos

3) Fernando Alonso - 75 pontos

4) Lewis Hamilton - 56 pontos

5) Carlos Sainz - 44 pontos

6) George Russel - 40 pontos

7) Charles Leclerc - 34 pontos

8) Lance Stroll - 27 pontos

9) Lando Norris - 10 pontos

10) Pierre Gasly - 8 pontos

11) Nico Hulkenberg - 6 pontos

12) Esteban Ocon - 6 pontos

13) Valtteri Bottas - 4 pontos

14) Oscar Piastri - 4 pontos

15) Zhou Guanyu - 2 pontos

16) Yuki Tsunoda - 2 pontos

17) Kevin Magnussen - 2 pontos

18) Alex Albon - 1 ponto

19) Sargento Logan - 0 pontos

20) Nyck de Vries - 0 pontos