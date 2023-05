Hora e canal de TV para assistir jogo Sevilla x Juventus hoje (18/05)

Depois de uma partida emocionante em Turim, onde o placar terminou em 1 a 1, a segunda mão da semifinal chega à Espanha. O Sevilha recebe a Juventus no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. O jogo começará às 16 horas, de Brasília.

No jogo de ida, o Sevilla e o Juventus empataram. Agora, quem vencer o duelo terá vaga garantida na decisão do Europa League. Em caso de empate, o jogo vai para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.

A grande final do campeonato está marcada para o dia 31 de maio. Quem passar desta semi deve enfrentar o vencedor entre Roma e Bayer Leverkusen. Veja também que o GP de Imola foi cancelado.

Onde assistir jogo Sevilla x Juventus hoje

A partida entre Sevilla e Juventus nesta quinta-feira, 18 de maio de 2023, começa às 16 horas de Brasília e terá transmissão na TV Cultura, Espn e Star Plus.

Sevilla x Juventus

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra e Jan de Vries (HOL)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

Onde vai passar jogo da Juventus: TV Cultura, Espn e Star Plus

Prévia Sevilla x Juventus

Veja como os times chegam para a partida de hoje:

Juventus

A primeira mão na Itália não foi o que os torinos esperavam. Perdeu para o rei da competição logo no início da partida e, durante a maior parte do jogo, o Sevilla dominou o jogo. Perto do final, os italianos lutaram para encontrar o empate e conseguiram a recompensa no último minuto.

Pode-se dizer que os italianos são o maior clube da eliminatória, e que são uma equipa da Liga dos Campeões a jogar a Liga Europa. Parece que levaram o jogo de forma leve na primeira mão e não com a mentalidade necessária quando se defronta com os recordistas da Liga Europa . Para começar, Vlahovic precisava ter um desempenho melhor na frente do gol: o sérvio teve três oportunidades de gol e falhou em todas .

Sevilha

Simplificando, a Liga Europa é a competição deles. Assim que as notas de abertura do hino soam pelo chão, a forma sai pela janela e o Sevilla se torna o Sevilla . O Sevilla fez uma grande exibição na Itália, o que significa que voltou para a Espanha com a sensação de que deveria ter vencido. Mas sabe que o resultado de 1 a 1 é um resultado positivo fora de casa, ainda mais diante de uma equipe como a Juventus. E tudo pode acontecer quando a bola branca e laranja da Liga Europa começar a rolar.

O Sevilla é 6 vezes vencedor da Liga Europa , e se alguém sabe como fazer o trabalho neste nível, são eles: a Juventus tem muito trabalho pela frente.