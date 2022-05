Horário da corrida da F1 hoje: que horas começa o GP da Espanha

Os pilotos vão pisar fundo no acelerador para disputar o Grande Prêmio da Espanha neste domingo, 22 de maio, no Circuito de Barcelona-Catalunha, a sexta etapa da temporada na Fórmula 1. Charles Leclerc, da Ferrari, vai largar em primeiro porque conquistou a pole position. O horário da corrida da F1 hoje vai ser às 10h da manhã, no horário de Brasília.

Acompanhe a seguir o guia completo do Grande Prêmio da Espanha para ficar por dentro sobre como e onde assistir.

Qual é horário da corrida da F1 hoje – GP Espanha

A corrida da Fórmula 1 hoje vai começar às 10h, pelo horário de Brasília, no Circuito de Barcelona-Catalunha, na cidade de Montmeló, na Espanha.

Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position e por isso vai largar em primeiro lugar. Completam o pódio Max Verstappen, da Red Bull, e Carlos Sainz, da Ferrari. Com 66 voltas, a rivalidade entre Leclerc e Verstappen promete crescer nesta rodada.

O Grande Prêmio da Espanha hoje será transmitido no canal BAND, pela TV aberta, para todos os estados de maneira gratuita. Estarão comandando o evento Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Max Wilson com a reportagem de Mariana Becker, direto de Barcelona.

Se você não pode assistir pela TV, é só acessar o site oficial da BAND (www.band.uol.com.br) e clicar em transmissão ao vivo. Outra opção é o aplicativo BandPlay, disponível tanto para Android como iOS.

A partir das 20h deste domingo, o reprise da corrida será realizado no canal BandSports.

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Aplicativo BandPlay

Site oficial da Band (www.band.uol.com)

Rádio BandNewsFM

Grid de largada da Fórmula 1 hoje na Espanha

A Ferrari dominou o treino classificatório neste sábado, assim como foi durante todo o fim de semana na Espanha.

Na primeira rodada, Leclerc fez bonito e garantiu a volta mais rápida sob o tempo de 1m19s861, deixando Verstappen e Perez para trás. A Mercedes, por outro lado, deu sinais de recuperação.

No Q2, a segunda rodada do treino, mais uma vez a Ferrari mostrou porque é a grande favorita na temporada com Carlos Sainz e Charles Leclerc. Entretanto, a festa desta vez foi dominada por Verstappen.

Para o Q3, o espanhol Sainz, da Ferrari, aproveitou o apoio da torcida e conquistou a volta mais rápida. Porém, o atual campeão da Red Bull voltou para a pista e anotou surpreendentemente o tempo mais veloz da vez.

Leclerc, por outro lado, deixou o melhor para o final ao fazer 1m18s750, com o seu super motor, conquistando a pole position na Espanha. Verstappen e Sainz fecharam o pódio em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Circuito de Barcelona-Catalunha

Para receber o GP da Espanha nesta temporada, o Circuito Barcelona-Catalunha passou por uma reformulação geral, desde as curvas até pequenos detalhes, tudo para tornar perfeita a experiência aos pilotos e também os torcedores. Serão 66 voltas na prova, com distância de 4,675 km na pista.

O espaço foi construído em 1989, mas só passou a ser utilizado de maneira oficial para corridas da Fórmula 1 em 1991. Naquele ano, quem ganhou a primeira prova foi Nigel Masell, inclusive contra o brasileiro Ayrton Senna.

A pista conta com curvas de alta e baixa velocidade, além de reta sob obrigação de colocar os pilotos ao lado a lado. O recorde de volta mais rápida pertence a Max Verstappen, sob 1m18s149 em 2021.