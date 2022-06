Horário da corrida da Fórmula 1 de hoje: transmissão do GP de Azerbaijão

Os pilotos já estão prontos para esquentar os motores em mais uma etapa da Fórmula 1 na temporada. Neste domingo, 12 de junho, o Grande Prêmio do Azerbaijão promete agitar a classificação com muita emoção no Circuito Urbano de Baku, na cidade de Baku. Charles Leclerc, da Ferrari, vai largar em primeiro por ser pole position. Para não perder nenhum lance, descubra o horário da corrida da Fórmula 1 de hoje.

Serão 51 voltas no circuito de rua do Azerbaijão.

Qual é o horário da corrida da Fórmula 1 de hoje?

O horário da corrida da Fórmula 1 de hoje vai ser a partir das 08h, oito horas da manhã, pelo horário de Brasília, diretamente de Circuito Urbano de Baku.

Com exclusividade, o canal da BAND, pela TV aberta, exibe para todos os estados do Brasil o GP de Azerbaijão no horário de terminado. A transmissão vai contar com Sérgio Maurico, Reginaldo Leme, Max Wilson e a repórter Mariana Becker diretamente de Baku.

Para acompanhar online, o aplicativo do BandPlay está disponível para Android e iOS, assim como o site da emissora (www.band.uol.com) para todos os usuários do país.

Se estiver na estrada, pode acompanhar os melhores lances pelo BandNews FM.

BAND: Sky: 13, 413 / Oi: 7, 607, 960 / Claro: 22, 522, 505 / Vivo: 226, 769, 223, 923, 19, 519 / BluTV: 243

Site da BAND: www.band.uol.com

BandPlay: no Android e iOS

BandNews FM: SP – 96,9 / RJ: 90,3 / Porto Alegre: 99,3 / BH: 89,5 / Salvador: 99,1 / GO: 90,7 / DF: 90,5 / Curitiba: 96,3 / CE: 101,7 / PB: 103,3 / Vitória: 90,1 / AM: 93,7 / Maringá: 105,7

Qual é o grid de largada de hoje em Azerbaijão?

Charles Leclerc, da Ferrari, é o pole position em Baku, no Azerbaijão, e vai largar em primeiro lugar neste domingo, 12 de junho, pela oitava prova da temporada na Fórmula 1. Complementam o pódio Sergio Perez e Max Verstappen, da Red Bull.

O destaque do treino classificatório foi Sergio Perez, piloto vencedor do GP de Mônaco. Já Leclerc e Verstappen disputaram tempo em tempo a ponta da tabela. A Mercedes, por outro lado, mais uma vez ficou entre o 5º e o 7º colocado com Russell e Hamilton.

Mick Schumacher, da Haas, será o último.

Conheça o Circuito Urbano de Baku na F1

Assim como o Circuito de Monte Carlo, o prova de Baku, no Azerbaijão, também é realizada em um pequeno circuito entre as ruas da cidade. O país recebe a Fórmula 1 desde 2016, quando recebeu pela primeira vez ainda sob o nome de Grande Prêmio da Europa.

Serão 51 voltas no circuito de rua, prometendo grandes emoções. A pista exibe muita atenção dos pilotos já que, assim como em Mônaco, torna-se difícil a ultrapassagem entre os carros.

A curva 1, entretanto, é a protagonista da peça, onde cabem até carros capazes de correr três lado a lado. Os pilotos correm entre as muralhas medievais, com paisagens e a população podendo acompanhar da janela de suas casas.