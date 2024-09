Horário da corrida de f1 domingo no gp de singapura 2024

Neste domingo, 22 de setembro, ocorre o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, Circuito de Marina Bay. Veja como e quando você pode assistir à corrida da F1 l e horário.

Lando Norris é Pole Positon

Horário da corrida hoje - Fórmula 1

A 19ª rodada da temporada de F1 de 2024, o GP de Singapura, começa às 9h, horário de Brasília. No Brasil, a Fórmula 1 é transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio "no capricho" e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

A corrida da Fórmula 1 também é exibida através da F1 TV, plataforma por assinatura que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano.

O circuito de Marina Bay, com 5.063 km, é um dos mais exigentes fisicamente do calendário, com sua superfície de rua esburacada, juntamente com condições úmidas, dando aos pilotos muito em que pensar. Com 23 curvas, eles também trabalham muito o volante, na volta de alta velocidade – o estresse físico faz com que percam até 3 kg ao longo de uma corrida.

O local também ostenta algumas das características mais exclusivas de qualquer pista do calendário da F1, incluindo a curva 18, que na verdade vê os pilotos passarem por baixo de uma arquibancada.

Comprimento do circuito: 5.063 km

Número de voltas: 61

Distância da corrida: 308,706 km

Recorde de volta: 1:41.905 - K Magnussen (2018)