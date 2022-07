Horário da Fórmula Indy hoje: onde assistir GP de Mid-Ohio (03/07)

Com grandes emoções na pista, saiba qual vai ser o horário da Fórmula Indy hoje. Pato O’Ward conquistou a pole position e por isso vai largar em primeiro no Grande Prêmio de Mid-Ohio neste domingo, 3 de julho, a nona etapa da temporada na Fórmula Indy. Com início a partir das 13h30 (Horário de Brasília), saiba onde assistir a corrida de hoje e todas as informações.

Serão 80 voltas na prova de Mid-Ohio.

+ Saiba quais são as diferenças entre Fórmula 1 x Fórmula Indy

Horário da Fórmula Indy hoje ao vivo

A corrida da Fórmula Indy hoje vai ser às 13h30, uma e meia da tarde, no horário de Brasília.

Os canais da TV Cultura e ESPN 4 transmitem o Grande Prêmio de Mid-Ohio neste domingo, 3 de julho, para todos os estados do país. Além disso, o streaming Star + também está disponível.

Pela TV aberta, a Cultura exibe todas as emoções da corrida de graça para o estado de São Paulo. O torcedor pode curtir em pagar nada e de onde estiver. O site da emissora também retransmite as imagens em seu site.

Porém, para quem quer assistir e não mora em SP, o canal da ESPN 4 é a opção. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a emissora transmite as informações momentos antes do evento começar, com narração de Thiago Alves e comentários de Christian Fittipaldi, Victor Martins e Edgar Mello Filho.

Para quem prefere assistir online, o Star + vai disponibilizar as imagens em sua plataforma para os assinantes.

Horário da Fórmula Indy hoje: 13h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: TV Cultura, ESPN 4 e Star +

Grid de largada na Fórmula Indy de hoje

Pato O’Ward, da Arrow McLaren, fez o tempo mais rápido no treino classificatório de sábado e garantiu a pole position, o direito de largar em primeiro lugar neste domingo pelo GP de Mid-Ohio.

Ficaram no pódio os pilotos Scott McLaughlin (Team Penske) e Colton Herta (Andretti Autosport).

1º Pato O’Ward (Arrow McLaren)

2º Scott McLaughlin (Team Penske)

3º Colton Herta (Andretti Autosport)

4º Felix Rosenqvist (Arrow McLaren)

5º Scott Dixon (Chip Ganassi)

6º Simon Pagenaud (Meyer Shank Racing)

7º Álex Palou (Chip Ganassi)

8º David Malukas (Dale Coyne)

9º Kyle Kirkwood (A. J. Foyt)

10º Callum Ilott (Juncos Racing)

11º Rinus VeeKay (Ed Carpenter)

12º Alexander Rossi (Andretti Steinbrenner)

13º Marcus Ericsson (Chip Ganassi)

14º Josef Newgarden (Team Penske)

15º Hélio Castroneves (Meyer Racing)

16º Christian Lundgaard (Rahal Letterman)

17º Romain Grosjean (Andretti Steinbrenner)

18º Graham Rahal (Rahal Letterman)

19º Takuma Sato (Dale Coyne)

20º Devlin DeFrancesco (Andretti Steinbrenner)

Conheça o Circuito de Mid-Ohio na Fórmula Indy

O circuito de Mid-Ohio Sports Car Course recebe a nona etapa da temporada na Fórmula Indy, com promessa de boa corrida como em todos os anos.

Localizada no Condado de Morrow, em Ohio, nos Estados Unidos, a etapa exige 80 voltas dos pilotos pela pista, exigindo cuidado principalmente entre as curvas.

O percurso tem 2,258 milhas e 13 curvas no total, construída em terreno natural. A pista oferece aos competidores mudança de elevação, curvas de alta velocidade, curvas fluídas e apertadas, além de uma faixa de corrida totalmente estreia, 40 pés. Fechando o desafio dos pilotos em Ohio, o circuito conta com uma entrada desafiadora para o pit lane.

Calendário da Fórmula Indy 2022

Oito provas já foram no calendário da Fórmula Indy em 2022. Até o mês de julho, o norte-americano Josef Newgarden é quem mais venceu nas pistas da competição, com três vitórias. Os outros pilotos, entretanto, possuem apenas uma vitória para cada um.

São 16 provas em toda a temporada. A corrida de Mid-Ohio é apenas a nona. A competição em 2022 começou no GP de São Petersburgo em fevereiro, na Rússia, onde o australiano Scott McLaughin venceu.

Confira a programação da temporada 2022 na Fórmula Indy.