Informações do jogo do Brasil ao vivo, bem como as últimas informações de vôlei deste 24 de maio.

Horário do jogo do Brasil de vôlei masculino: seleção enfrenta a Sérvia hoje (24/5)

Horário do jogo do Brasil de vôlei masculino: seleção enfrenta a Sérvia hoje (24/5)

A seleção brasileira de vôlei masculino entra em quadra nesta sexta-feira, 24 de maio, contra a Sérvia pela Liga das Nações, a partir das 21h. É o terceiro jogo do Brasil, então confira a programação para assistir ao vivo o Brasil hoje.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei masculino hoje

A partida entre Brasil e Sérvia será transmitida no SporTV 2 e Volleyball TV (streaming) nesta sexta. O campeonato está na terceira rodada, com a seleção brasileira já com uma derrota (perdeu para Cuba), enquanto o rival estreou com vitória.

O canal do SporTV 2 é o grande responsável pelo torneio de vôlei. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a emissora exibe todos os confrontos para todo o país.

Para acompanhar online, o torcedor pode assistir pelo Globo Play, streaming, responsável por retransmitir todos os jogos no aplicativo.

Próximos jogos da Seleção Brasileira de vôlei masculino

Brasil x Itália (jogo do Brasil vôlei masculino)

Domingo, 26/05 às 10h (Horário de Brasília)

Rio de Janeiro

Alemanha x Brasil

Terça-feira, 04/06 às 00h (Horário de Brasília)

Fukoaka, Japão

Irã x Brasil

Quinta-feira, 06/06 às 00h (Horário de Brasília)

Fukoaka, Japão

Jogo do Brasil x Polônia

Sexta-feira, 07/06 às 03h30 (Horário de Brasília)

Fukoaka, Japão

Países Baixos x Brasil

Terça-feira, 18/06 às 06h (Horário de Brasília)

Manila, Filipinas

Brasil x Estados Unidos

Quinta-feira, 20/06 às 08h(Horário de Brasília)

(Manila, Filipinas)

Canadá x Brasil

Sexta-feira, 21/06 às 04h(Horário de Brasília)

(Manila, Filipinas)

França x Brasil

Domingo, 23/06 às 04h(Horário de Brasília)

(Manila, Filipinas)

>> Qual é a altura dos jogadores do Brasil no vôlei masculino