Confira onde assistir e horário do Moto GP hoje. Foto: Reprodução / Moto GP Oficial @MotoGP

Pilotos vão disputar a etapa da Holanda neste domingo, 26 de junho, com Francesco Bagnaia, da Ducati, largando em primeiro lugar

Horário do Moto GP hoje da Holanda e onde assistir

O horário do Moto GP hoje para não perder a rivalidade e grandes emoções do motociclismo! Neste domingo, 26 de junho, os pilotos disputam o Grande Prêmio da Holanda no TT Circuit Assen, na pequena cidade de Assen, na Holanda, a décima primeira etapa da temporada. Para ficar por dentro de todos detalhes e como assistir, confira o texto abaixo.

O italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, vai largar em primeiro lugar, seguido de Fábio Quartararo e Jorge Martin no pódio do grid de largada na Holanda.

Qual é o horário do Moto GP hoje?

O horário do Moto GP hoje vai começar às 09h, nove horas da manhã, no horário de Brasília. O canal da ESPN 4 é quem transmite as emoções da corrida neste domingo, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura em todo o país. Outra opção é o Star +, serviço de streaming na plataforma para celular, tablet, computador ou smart TV.

O Grande Prêmio da Holanda será realizado em Assen, pequena cidade holandesa, com todos os pilotos da categoria disputando a vitória na temporada. Esta é a décima primeira prova.

Data: 26/06/2022

Horário do Moto GP hoje: 09h (horário de Brasília)

Local: Circuito de Assen, na cidade de Assen

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Circuito de Assen na Holanda

A pequena cidade de Assen, em Países Baixos, é a única a receber as provas do Campeonato Mundial de Motociclismo todos os anos, desde a primeira edição em 1949. Serão 26 voltas em 2022, com 4500 metros e 18 curvas.

O circuito de Assen foi construído em 1955, mas a cidade recebia as provas da competição em vias públicas. Em 1999 o próprio local do circuito passou por modificações como nova arquibancada, torre de controle, centro de imprensa e camarotes. Já a pista foi reduzida a extensão de 6 km para 4,555 km/2,83 milhas.

A pista de Assen é estreia, exigindo dos pilotos rápidas mudanças de direção, além de ser cercada por muito verde com árvores e bancos de grama.

Como ficou o grid de largada do Moto GP na Holanda

O piloto da Ducati, Francesco Bagnaia, conquistou a pole position e por isso vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio da Holanda neste domingo, 26 de junho. Completam o pódio Fábio Quartararo, da Yamaha, e Jorge Martin, também da Ducati.

Bagnaia fez 1:31.504, tempo recorde da prova holandesa. Já Quartararo, vencedor do GP da Alemanha no último fim de semana, não conseguiu fazer o melhor tempo e ficou apenas em segundo lugar. Também ficaram entre as melhores posições Aleix Espargaro e Takaaki Nakagami.

Confira como ficou o grid de largada do GP da Holanda 2022 completo.

